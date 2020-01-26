В вузах Москвы планируется запустить пилотные программы обучения бизнесу

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Власти Москвы намерены обучать студентов предпринимательству в рамках вузовских программ. Об этом сообщил в воскресенье журналистам руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин по итогам встречи с ректорами столичных вузов на фестивале предпринимательства "СтудФест".

"Мы встретились с ректорами ведущих вузов Москвы, там присутствовали лидеры студенческих коллективов, представители федеральных органов власти, в частности Министерства науки и высшего образования. Договорились, что наши проекты, которые Москва реализует для студентов по предпринимательству, необходимо масштабировать, начиная с программ образования самих вузов", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

Фурсин пояснил, что власти намерены объединить уже действующие образовательные программы некоторых вузов и "сделать стартовую программу для студента, которую он будет проходить в рамках вузовского обучения". По его словам, работу планируется начать уже в 2020 году, начав с отбора вузов, которые войдут в пилот. Фурсин уточнил, что образовательные программы будут доступны для студентов, которые обучаются не только на экономическом, но и на любом другом направлении.

Глава департамента рассказал, что запрос на подобные программы обучения пришел от молодых предпринимателей, работающих в сфере креативных индустрий. На одной из встреч они отметили, что на старте деятельности ничего не знали про законы, налоги, у них отсутствовала цифровая грамотность. Эти знания они бы хотели получать в вузе, а по завершении обучения обладать всеми навыками для занятия бизнесом.

Фестиваль "Студфест" проходит в Москве 26 января, участники слушают лекции от наставников и экспертов о том, как основать свой бизнес, также проходят открытые мастер-классы в области медиа, стартапов и финансов. Кроме того, молодые люди презентуют проекты действующим российским бизнесменам, могут рассчитывать на поддержку и продвижение своих идей.