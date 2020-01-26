В работе Twitter произошел сбой

ТАСС, 26 января. Сбой в работе социальной сети Twitter наблюдается в воскресенье в ряде стран по всему миру, следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Проблемы в работе Twitter фиксируются с 22:46 мск. Наиболее активно сообщают о неполадках жители США, Японии и ряда стран Европы (Великобритании, Испании, Франции, Нидерландов). В России с проблемами столкнулись жители Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Красноярска и других городов.

По данным сервиса, 47% пользователей испытывают трудности с использованием приложения для iPhone или iPad, еще 16% жалуются на нарушения в работе приложения на платформе Android. 35% не могут зайти на сайт соцсети.