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В работе Twitter произошел сбой

Наиболее активно сообщают о неполадках жители США, Японии и европейских стран

ТАСС, 26 января. Сбой в работе социальной сети Twitter наблюдается в воскресенье в ряде стран по всему миру, следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Проблемы в работе Twitter фиксируются с 22:46 мск. Наиболее активно сообщают о неполадках жители США, Японии и ряда стран Европы (Великобритании, Испании, Франции, Нидерландов). В России с проблемами столкнулись жители Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Красноярска и других городов.

По данным сервиса, 47% пользователей испытывают трудности с использованием приложения для iPhone или iPad, еще 16% жалуются на нарушения в работе приложения на платформе Android. 35% не могут зайти на сайт соцсети.

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