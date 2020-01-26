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Китайская вирусная пневмония

В Цюрихе двух человек поместили в карантин с подозрением на пневмонию нового типа

По данным портала 20 Minuten, какого-либо риска для других пациентов или сотрудников больницы нет

ЖЕНЕВА, 26 января. /ТАСС/. Швейцарские врачи заподозрили у двух пациентов, прибывших из Китая, пневмонию нового типа. В настоящее время они изолированы, проводится их медицинское обследование, сообщил в воскресенье информационный портал 20 Minuten со ссылкой на руководство больницы "Триемли".

"Согласно сообщению дирекции больницы, которая подтвердила эту информацию, у двух пациентов имеются симптомы инфекции после пребывания в Китае, и в настоящее время они является объектом медицинского обследования", - говорится в сообщении. В нем подчеркивается, что "источником этих симптомов может быть новый коронавирус, однако возможны и другие патологии". Оба пациента "находятся сейчас на карантине", отмечается в сообщении.

По данным портала, какого-либо риска для других пациентов или сотрудников больницы нет. В настоящее время осуществляется "обследование посредством специального тестирования", сообщает издание.

Теги
КитайШвейцарияКитайская вирусная пневмония
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