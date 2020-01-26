В Освенциме в 75-ю годовщину его освобождения Красной армией пройдут памятные мероприятия

Как информировали организаторы, в этот день почтить память жертв нацизма в Освенцим приедут представители 54 стран, среди которых несколько президентов и премьер-министров, члены парламентов, представители международных организаций, духовенства, а также порядка 200 бывших узников лагеря. Россию представит посол РФ в Польше Сергей Андреев.

Важнейшая роль во время памятных мероприятий отводится бывшим узникам. После приветственного слова президента Польши Анджея Дуды они поделятся с собравшимися своими воспоминаниями и размышлениями.

"Три четверти века прошло с момента, когда кошмар этого лагеря завершился. Понял ли мир всю глубину своей ответственности? Наблюдая за тем, что происходит в разных местах, появляются большие сомнения", - сказал директор музея Аушвиц-Биркенау Петр Цивиньский. По его словам, смысл годовщины в том, чтобы "пробудить совесть, чувство ответственности, вытекающее из памяти". "Поэтому присутствие выживших так важно", - добавил он, подчеркнув, что нынешняя годовщина освобождения Освенцима, вероятно, станет последней круглой датой, в которой примет участие большая группа бывших узников.

Памятные мероприятия начнутся утром с возложения цветов у "Стены смерти" в Аушвице-I, затем продолжатся во второй половине дня в установленном у ворот концлагеря шатре, где прозвучат выступления узников, а завершатся - у памятника жертвам в Биркенау, где будут зажжены свечи в память о погибших.

Спор

Мероприятия в Освенциме проводятся на фоне спора между Россией и Польшей об истории Второй мировой войны. Варшава критически отреагировала на выступление президента РФ Владимира Путина в декабре, в котором он напомнил, что Советский Союз был последним государством Европы, которое подписало с Германией договор о ненападении, а также на последующую публикацию Минобороны РФ архивных материалов о Второй мировой войне, многие из которых показывают действия польских граждан в те годы в нелицеприятном свете.

Шаги Москвы в Польше назвали "переписыванием истории", "нападками на Варшаву с целью рассорить ее с западными союзниками и Израилем", "распространением сталинской трактовки истории", "попыткой переложить ответственность за начало Второй мировой войны".

В опубликованной в январе статье для американской газеты Politico премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий повторил тезисы о том, что режимы Советского Союза и нацистской Германии были равнозначны и в 1939 году якобы действовали "в союзе". Также он утверждал, что Освенцим мог быть освобожден намного раньше. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что эта статья - очередная преступная попытка переписать историю Второй мировой войны, основанная на ложных тезисах.

Без приглашения

Польские власти решили не направлять официальное приглашение на мероприятия 27 января российскому руководству, несмотря на то, что в канцелярии польского президента говорили о таких планах и выражали надежду на то, что из России в Аушвиц-Биркенау приедет представительная делегация. В выступающем организатором памятных мероприятий освенцимском музее пояснили, что они не высылают приглашений, а только информируют все государства о готовящемся событии и просят самостоятельно принять решение, кто будет представлять страну.

Такой подход польских властей раскритиковал лауреат Нобелевской премии мира, экс-президент Польши (1990-1995) Лех Валенса. "Следовало пригласить Путина в Освенцим и сказать прямо, что лагерь освободили русские. Такова историческая правда, этого никто не изменит", - подчеркнул Валенса.

Противопоставление

Мероприятия в Освенциме польские власти ставят в противовес пятому Всемирному форуму памяти жертв Холокоста, который состоялся 23 января в израильском мемориальном комплексе Яд Вашем с участием глав государств и правительств 45 стран, в том числе РФ, Франции, США, Австрии, Греции, Германии и Италии.

"Для меня здесь, в Польше, на нашей земле, которая тогда была оккупирована гитлеровской Германией, находится место, где рассыпан тот прах, место, которое представляет собой большой символ", - сказал на одной из пресс-конференций Дуда. "Это лучшее место, - утверждает он. - Нельзя у этого места забирать эту память, перенося ее куда-то и говоря там о том, что происходило здесь более 75 лет назад".

Президент Польши был приглашен на форум в Иерусалим, но отказался в нем участвовать, так как в программе не было предусмотрено его выступление. В Варшаве считали, что на этом мероприятии президент России в своей речи сделает акцент на преступлениях поляков во время войны, а польский лидер не получит возможность ответить. Позднее организаторы израильского форума сообщили, что польскому лидеру предлагали выступить, но не получили ответа.

В официальных заявлениях польские власти неоднократно повторяли, что музей Аушвиц-Биркенау - важнейшее место памяти о Холокосте и что организуемые 27 января в этом месте памятные мероприятия должны рассматриваться во всем мире как главные.

История Освенцима

Комплекс концлагерей в районе небольшого польского городка Освенцим и его окрестностях начал создаваться гитлеровцами в 1940 году. Первое время здесь содержались преимущественно пленные поляки, в основном политические заключенные. Постепенно комплекс расширялся, строились новые бараки, газовые камеры и крематории.

С 1942 года после испытания на советских военнопленных ядовитого газа "Циклон Б" Аушвиц-Биркенау стал самым крупным местом уничтожения европейских евреев. В общей сложности в газовых камерах здесь были убиты по меньшей мере 1,1 млн человек. Кроме евреев это были советские военнопленные, а также представители разных национальностей - цыгане, поляки, чехи, французы и другие. Еще тысячи людей умирали в лагере от болезней и голода. Многих расстреливали, убивали инъекциями фенола в сердце, использовали для бесчеловечных медицинских опытов.

В начале января 1945 года гитлеровцы начали спешно эвакуировать лагерь, пытаясь скрыть следы своих преступлений. Во время транспортировки погибли еще тысячи людей. Узников вели в Германию пешком и практически не кормили. Позднее эта "эвакуация" получила название "марши смерти".

27 января 1945 Красная армия освободила лагерь, в котором в тот момент оставалось всего чуть больше 7 тыс. заключенных, в том числе несколько сотен детей. В боях за освобождение лагеря и городка Освенцим погибли свыше 200 советских солдат и офицеров. По решению ООН в этот день весь мир отмечает Международный день памяти жертв Холокоста.

Создание музея на месте бывшего лагеря началось в Освенциме уже в 1947 году. С тех пор он постоянно развивался, стараясь сохранить для потомков расположенные на площади 500 га свидетельства преступлений фашизма. В минувшем году в музее Аушвиц-Биркенау побывало рекордное число посетителей - 2,32 млн человек.

С 2013 года в музее действует российская выставка "Трагедия. Мужество. Освобождение". Она занимает большую площадь в двухэтажном бараке номер 14 и тематически разделена на три главы. Первая рассказывает о судьбах тысяч советских военнопленных, убитых в газовых камерах; вторая часть посвящена трагедии гражданского населения. Третий раздел демонстрирует историю освобождения лагеря в документах, фотографиях и свидетельствах очевидцев.