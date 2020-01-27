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Работники финской бумажной промышленности начинают трехнедельную забастовку

Работники хотели бы отменить дополнительные 24 часа работы в месяц, введенные для повышения конкурентоспособности, или получать за них компенсацию

ХЕЛЬСИНКИ, 27 января /ТАСС/. Забастовка 9 тыс. работников целлюлозно-бумажной промышленности Финляндии началась в понедельник, 27 января, после неудавшейся попытки договориться с союзом работодателей об условиях труда. Об этом сообщил в понедельник Профсоюз работников бумажной промышленности.

"Взгляды профсоюза и объединения работодателей в области лесной промышленности после девятичасовых переговоров вновь остались слишком далекими друг от друга. Попытки договориться при помощи госпосредника будут продолжены в 09:00 по местному времени (10:00 мск) во вторник. Забастовка начинается в понедельник, 27 января", - сообщила организация на своем сайте.

Там напомнили, что изначально планировавшуюся двухнедельную забастовку продлили на третью неделю. Теперь акция завершится только 17 февраля. Одновременно в течение двух недель с 27 января будут бастовать участники еще двух профобъединений - Индустриального профсоюза и Профсоюза служащих в сфере промышленности - в общей сложности более 8 тыс. человек. Кроме того, с 10 февраля на три дня остановит допуск работников на заводы отрасли работодатель - в качестве ответной меры.

"Все эти акции могут быть прекращены раньше заявленных сроков, если сторонам удастся договориться", - указал профсоюз.

Основные разногласия, как сообщила телекомпания Yle, заключаются в дополнительных 24 часах работы в месяц, введенных в рамках мер повышения конкурентоспособности. Работники хотели бы отменить дополнительные часы или получать за них компенсацию, однако работодатели с этими требованиями не согласны.

Между тем забастовка, которая в эти же даты намечалась в химической промышленности, была перенесена на две недели вперед. Акции протеста остановили бы работу нефтезаводов компании Neste и фармакологических компаний.

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