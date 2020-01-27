В порту Ванино не зафиксировали превышение ПДК загрязняющих веществ в воздухе в 2019 году

ТАСС, 27 января. Специалисты Центра лабораторного анализа и технических измерений по Дальневосточному федеральному округу (ДФО) в 2019 году в ходе мониторинга воздуха в хабаровском порту Ванино не зафиксировали превышений предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба порта.

В Ванино на протяжении нескольких лет отмечаются проблемы с угольной пылью из-за перевалки топлива в порту. Жители поселка неоднократно выходили на митинги. Власти реализуют план по обеспечению безопасного и социально ответственного функционирования порта, установлено специальное оборудование для решения проблемы.

"В санитарно-защитной зоне АО "Порт Ванино" в 2019 году не зафиксировано превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ. Исследование атмосферного воздуха проводили в 18 точках на границе санитарно-защитной зоны стивидорной компании. Уровень содержания диоксида азота, диоксида серы, оксида углерода, сероводорода, бензапирена, взвешенных частиц и углеводородов был значительно ниже допустимых норм", - говорится в сообщении.

Как уточнила пресс-служба, на территории порта работает собственная система экологического мониторинга, а также мобильное экспедиционное оборудование, которое исследует воздух в самом поселке Ванино. "По данным приборов контроля, состояние окружающей среды в зоне влияния Ванинского морского торгового порта соответствует нормам", - говорится в сообщении.

Ванинский порт расположен на востоке Хабаровского края. Это транспортный узел, связывающий воедино железнодорожный, морской и автомобильный пути сообщения. Через Ванино поставляются грузы в северо-восточные регионы России, Японию, Южную Корею, Китай, Австралию, США и другие страны АТР.