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"Известия": в вузах СК намерены увеличить число бюджетных мест для сирот

Проректор Санкт-Петербургской академии Марина Сперанская сообщила, что в следующем учебном году доля бюджетных мест для таких абитуриентов вырастет до 40%

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Следственный комитет РФ намерен в следующем учебном году увеличить долю бюджетных мест в своих вузах для детей-сирот до 40%. Шанс поступить в академии СК РФ получат порядка 80 человек, сообщает в понедельник газета "Известия" со ссылкой на проректора Санкт-Петербургской академии Марину Сперанскую.

По данным издания, в ведомственных высших учебных заведениях СК уже начали работать с профильными комитетами по образованию и социальной политике, а также с органами опеки. Кроме того, подключились и территориальные управления Следственного комитета РФ в городах России и другие вузы. "Нас поддержали профильные комитеты. Они начали информировать абитуриентов, которые не прошли на юридический факультет, о возможностях поступления в академию СК. Информационная кампания была организована на всех факультетах, куда принимали абитуриентов, сдавших ЕГЭ по русскому языку, обществознанию и истории", - сообщила "Известиям" Сперанская.

Проректор академии также подчеркнула, что территориальные отделы Следственного комитета работают с социальными службами, органами опеки и формируют личные дела будущих абитуриентов, в связи с чем исключаются ситуации, когда выпускник не сможет узнать о возможностях обучения в подшефных СК вузах. "Но даже если по какой-то причине воспитанник детского дома не узнает о своих возможностях поступления в вузы СК РФ, на сайте академии есть информация о поступлении, со всеми обратившимися проводят консультации приглашают их на день открытых дверей", - пояснила "Известиям" Сперанская.

Поступив в высшие учебные заведения, студенты могут рассчитывать на полное обеспечение: ежемесячную стипендию в размере 16 тыс. рублей, расходы на питание, книги и одежду. Кроме того, в СК всегда готовы оказать помощь, связанную с бытовыми вопросами, оказанием специализированной медицинской помощи, организацией поездки на детские базы отдыха.

"Мы помогаем сиротам, потому как эти дети в силу жизненных обстоятельств нуждаются в особом внимании и поддержке. Некоторые из них стали жертвами или свидетелями преступлений. Мы хотим помочь таким ребятам, развить их способности и дать путевку в жизнь", - сообщила изданию официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

По закону детям-инвалидам и сиротам отводится 10% бюджетных мест в вузах, однако в 2019 году по поручению председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина в Москве и Санкт-Петербурге их доля в академиях СК уже была увеличена до 35%. В ведомственных учебных заведениях проходят обучение не только дети из этих двух городов, но и сироты из других регионов страны.

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