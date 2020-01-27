СМИ: в Южной Корее на территории бывшей тюрьмы обнаружили останки более 250 человек

СЕУЛ, 27 января. /ТАСС/. Останки, обнаруженные в декабре в ходе строительных работ на территории бывшей тюрьмы в городе Кванджу на юго-западе Республики Корея, принадлежат более чем 250 людям. Об этом сообщил в понедельник агентству Yonhap источник в правоохранительных органах страны.

По его данным, криминалисты исследовали кости и пришли к выводу, что на участке, где ранее находилась тюрьма, захоронено не 80, как предполагалось ранее, а не менее 250 человек.

Как отмечает агентство, выдвигаются предположения, что останки могут принадлежать пропавшим без вести во время антиправительственных выступлений в 1980 году. Тогда множество граждан оказались в этой тюрьме. По одной из версий, некоторые из участников восстания могли быть тайно казнены и захоронены на территории исправительного учреждения. По другой версии, останки принадлежат скончавшимся в тюрьме заключенным, чьи тела не были востребованы родственниками.

В мае 1980 года южнокорейские граждане вышли на массовые демонстрации с призывами к демократическим реформам. По приказу узурпировавшего власть в стране президента Чон Ду Хвана армия жестоко подавила восстание. По официальным данным, число погибших гражданских лиц превысило несколько сотен, тысячи получили ранения, еще 76 пропали без вести.