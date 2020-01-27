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"Известия": россияне стали реже говорить по телефону

Общая продолжительность таких разговоров по сравнению с 2018 годом снизилась на 4,2 млрд минут

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Общая продолжительность разговоров по мобильным телефонам в РФ в январе-сентябре 2019 года составила 335,5 млрд минут, что на 4,2 млрд минут меньше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Наибольшими темпами использование голосовой связи снизилось в Москве и Санкт-Петербурге - примерно на 2,5% за год, сообщает в понедельник газета "Известия" со ссылкой на статистические материалы Минкомсвязи, с которыми ознакомилось издание.

По данным газеты, основной причиной снижения показателей является повышение интереса к мессенджерам и социальным сетям. В среднем на смартфонах россиян установлено по четыре мессенджера, сообщают "Известия" со ссылкой на данные опроса, проведенного маркетинговым центром Deloitte в III квартале 2019 года. Порядка 53% респондентов отметили, что по сравнению с аналогичным периодом 2018 года стали пользоваться ими чаще. При этом 42% опрошенных сообщили, что стали больше звонить через интернет - за год доля таких пользователей выросла на 31%. Разговоры по мобильным телефонам, напротив, стали менее востребованными, следует из данных опроса.

Как сообщают "Известия", по итогам III квартала 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года трафик "Вымпелкома" на абонента сократился на 6%, при этом интернет-трафик вырос более чем на 50%. В МТС снижение голосового трафика незначительно и исчисляется десятыми долями процента, в Теле-2, напротив, отметили рост голосового трафика на 9% по сравнению с 2018 годом.

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