Песков ждет решения Путина по Иссахар в ближайшее время

"Мы знаем, что личное прошение [Иссахар о помиловании] на имя главы государства написано. В настоящее время выполняются необходимые юридические процедуры с тем, чтобы уже в ближайшее время президент смог принять свое решение по этому вопросу", - сообщил представитель Кремля журналистам в понедельник.

Иссахар была задержана 9 апреля 2019 года в аэропорту Шереметьево, где она делала пересадку на рейсе Дели - Тель-Авив и ожидала посадки, не покидая транзитную зону аэропорта. На ее багаж обратила внимание служебная собака, а сотрудники таможни и отдела по борьбе с контрабандой обнаружили в рюкзаке около 10 г гашиша. 11 октября 2019 года Химкинский горсуд Московской области признал Иссахар виновной в совершении преступления по ч. 1 ст. 228 ("Незаконные хранение, перевозка, изготовление наркотических средств") и ч. 2 ст. 229.1 ("Контрабанда наркотических средств в значительном размере") УК РФ и назначил 7,5 года колонии общего режима. 19 декабря Мособлсуд оставил в силе приговор Иссахар.

Во время визита в Израиль на прошлой неделе Путин встречался с матерью Иссахар, заверил ее, что с дочерью все будет хорошо. Ранее уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова сообщила, что комиссия о помиловании соберется 27 января вечером, чтобы рассмотреть прошение о помиловании и освобождении из колонии Наамы Иссахар. Семенова уточнила, что заявительница находится на территории Московской области, поэтому она подала прошение в комиссию по месту пребывания.