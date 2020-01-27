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Матвиенко назвала цинизмом попытки обвинять СССР в развязывании Второй мировой войны

Спикер Совета Федерации приняла участие в торжественно-траурной церемонии, посвященной 76-летию снятия блокады Ленинграда

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 января. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко назвала в понедельник цинизмом попытки обвинять СССР в развязывании Второй мировой войны. Об этом она сказала журналистам в Санкт-Петербурге после посвященной 76-летию снятия блокады Ленинграда торжественно-траурной церемонии возложения цветов и венков на Пискаревском мемориальном кладбище.

"Находясь здесь, на Пискаревском кладбище - самом крупном братском мемориале [Второй мировой войны], особо осознаешь цинизм того, что сегодня происходит в мире, - сказала Матвиенко. - До недавнего времени даже невозможно было себе представить, что кто-то посмеет нашу страну, которая понесла самые большие потери в борьбе с нацистами, которая сломала хребет гитлеровской Германии, которая потеряла не только миллионы солдат и офицеров, но и миллионы мирных граждан, уничтоженных на оккупированных территориях фашистами, сравнивать с гитлеровской Германией или, тем более, обвинять ее в развязывании войны".

На Пискаревское кладбище по традиции пришли тысячи людей всех возрастов, чтобы отдать дань памяти похороненным здесь жителям и защитникам осажденного Ленинграда. Людской поток от Вечного огня к статуе Матери Родине был непрерывным, люди несли цветы и поминальные свечи, многие клали на могилы кусочки черного хлеба. В рядах участников церемонии были жители блокадного Ленинграда, которые делились с молодежью своими воспоминаниями, в том числе тем, что сегодняшняя погода очень похожа на ту, которая была в январе 1944 года - оттепель и мокрый снег.

Война зашла в каждый дом

"Все мы приходим, чтобы отдать дань памяти людям, чья мирная жизнь была трагически оборвана блокадой в одном из красивейших городов мира, - подчеркнула Матвиенко. - Война в самом страшном ее проявлении зашла в каждый ленинградский дом: голод, ледяной холод, постоянные обстрелы, потеря близких. Даже один день жизни в этих нечеловеческих условиях - это подвиг, это пример мужества, героизма. А таких дней было почти 900. Город, окруженный врагами, не просто жил и работал, но и сражался - и победил".

Венок из бордовых роз от президента России возложил к подножию статуи Матери Родине полпред президента в СЗФО Александр Гуцан, венки и цветы возложили губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, члены правительств этих субъектов Федерации, депутаты Государственной думы, судьи Конституционного суда РФ, иностранные дипломаты, аккредитованные в Санкт-Петербурге, и множество обычных жителей города и области.

Пискаревское кладбище - крупнейшее братское захоронение Второй мировой войны, на котором покоятся около полумиллиона жителей и защитников блокадного Ленинграда. Массовые захоронения проводились здесь, на северной окраине города, самой суровой блокадной зимой 1941-1942 годов, когда ежедневно в городе от голода, холода и бомбежек умирали несколько тысяч человек. В наши дни установлено лишь около 150 тыс. имен людей, похороненных на Пискаревке, поиски продолжаются и по сей день, но историки не исключают, что большая часть покоящихся здесь не будет опознана никогда. С 1961 года Пискаревское кладбище правительственным постановлением было включено в число обязательных для посещения достопримечательностей города. Тысячи людей приходят сюда в памятные даты, связанные с войной - 8 сентября, когда вспоминают день начала блокады Ленинграда, и 27 января, в годовщину ее полного снятия, 22 июня и 8 мая, в канун Дня Победы.

Теги
Беглов, Александр ДмитриевичМатвиенко, Валентина ИвановнаДрозденко, Александр ЮрьевичГерманияРоссия
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