Синоптики рассказали, какая погода ожидает жителей Центральной России на этой неделе

ТАСС, 27 января. Синоптики прогнозируют снег, местами переходящий в дождь, и так называемые температурные "качели" - перепады от морозов до оттепели - на территории Центрального федерального округа 27-29 января. Так, в Ярославской и Костромской областях ночами ожидается до минус 11-15 градусов, в дневные часы - до минус 3 градусов, в большинстве областей колебания температуры будут от минус 2-3 до плюс 1-3 градусов, в Воронежской области - до плюс 4-7 градусов, сообщили ТАСС в местных центрах по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).

Как ТАСС сообщил дежурный синоптик Воронежского гидрометеоцентра Вячеслав Морозов, в ближайшие дни в регионе сохранится теплая и влажная погода, возможен небольшой снег, переходящий в дождь, 29 января осадки усилятся. "Со вторника по среду ночами ожидается около нуля градусов, днем по региону - от плюс 2 до плюс 7 градусов, а по Воронежу - до плюс 4 градусов. Погода обусловлена проходящим с северо-запада, со стороны Прибалтики, теплым атлантическим воздухом, наблюдаем циклонический тип погоды", - сказал Морозов.

В ближайшие сутки в Ярославской области, по данным регионального ЦГМС, ожидается небольшой снег, в ночь на вторник столбики термометров опустятся до минус 9-14 градусов, днем в среду покажут около минус 3-8 градусов, на дорогах возможна гололедица. В Костромской области в предстоящую ночь прогнозируется минус 6-11 градусов, при прояснениях - до минус 15 градусов, днем 29 января - около минус 2 градусов. До минус 9-13 градусов в ночь на вторник похолодает во Владимирской и Ивановской областях, днем будет минус 6-8 градусов и небольшой снег, однако уже 29 января днем воздух прогреется до 0-2 градусов, отметили синоптики местных гидрометцентров.

Около минус 4-6 градусов прогнозируется ночью 28 января в Рязанской, Тамбовской, Тверской областях, там пройдет умеренный снег. В Белгородской, Брянской, Орловской, Смоленской, Тульской областях 27-29 января температура воздуха будет колебаться от плюс 1-2 градусов до минус 2-4 градусов, возможен снег, местами мокрый. В Курской области на фоне потепления не исключается туман, усиление ветра до 13 м/с. "В Калужской области в ночь на вторник ожидается обильный снегопад, к вечеру среды возможен дождь, температура воздуха днем - до плюс 2 градусов, ночью - около нуля", - сообщили в региональном ЦГМС.

По данным сайта центра погоды "Фобос", неустойчивый характер погоды связан с тем, что массы атлантического воздуха теснят холодный фронт. На сайте Гидрометцентра России отмечается, что с 29 января и до конца рабочей недели в большинстве регионов ЦФО заморозки ниже минус 3-4 градусов не прогнозируются.