{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Синоптики рассказали, какая погода ожидает жителей Центральной России на этой неделе

По их данным, на территории Центрального федерального округа ожидаются температурные "качели"

ТАСС, 27 января. Синоптики прогнозируют снег, местами переходящий в дождь, и так называемые температурные "качели" - перепады от морозов до оттепели - на территории Центрального федерального округа 27-29 января. Так, в Ярославской и Костромской областях ночами ожидается до минус 11-15 градусов, в дневные часы - до минус 3 градусов, в большинстве областей колебания температуры будут от минус 2-3 до плюс 1-3 градусов, в Воронежской области - до плюс 4-7 градусов, сообщили ТАСС в местных центрах по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).

Как ТАСС сообщил дежурный синоптик Воронежского гидрометеоцентра Вячеслав Морозов, в ближайшие дни в регионе сохранится теплая и влажная погода, возможен небольшой снег, переходящий в дождь, 29 января осадки усилятся. "Со вторника по среду ночами ожидается около нуля градусов, днем по региону - от плюс 2 до плюс 7 градусов, а по Воронежу - до плюс 4 градусов. Погода обусловлена проходящим с северо-запада, со стороны Прибалтики, теплым атлантическим воздухом, наблюдаем циклонический тип погоды", - сказал Морозов.

В ближайшие сутки в Ярославской области, по данным регионального ЦГМС, ожидается небольшой снег, в ночь на вторник столбики термометров опустятся до минус 9-14 градусов, днем в среду покажут около минус 3-8 градусов, на дорогах возможна гололедица. В Костромской области в предстоящую ночь прогнозируется минус 6-11 градусов, при прояснениях - до минус 15 градусов, днем 29 января - около минус 2 градусов. До минус 9-13 градусов в ночь на вторник похолодает во Владимирской и Ивановской областях, днем будет минус 6-8 градусов и небольшой снег, однако уже 29 января днем воздух прогреется до 0-2 градусов, отметили синоптики местных гидрометцентров.

Около минус 4-6 градусов прогнозируется ночью 28 января в Рязанской, Тамбовской, Тверской областях, там пройдет умеренный снег. В Белгородской, Брянской, Орловской, Смоленской, Тульской областях 27-29 января температура воздуха будет колебаться от плюс 1-2 градусов до минус 2-4 градусов, возможен снег, местами мокрый. В Курской области на фоне потепления не исключается туман, усиление ветра до 13 м/с. "В Калужской области в ночь на вторник ожидается обильный снегопад, к вечеру среды возможен дождь, температура воздуха днем - до плюс 2 градусов, ночью - около нуля", - сообщили в региональном ЦГМС.

По данным сайта центра погоды "Фобос", неустойчивый характер погоды связан с тем, что массы атлантического воздуха теснят холодный фронт. На сайте Гидрометцентра России отмечается, что с 29 января и до конца рабочей недели в большинстве регионов ЦФО заморозки ниже минус 3-4 градусов не прогнозируются.

Теги
РоссияОрловская областьТверская областьТульская областьБелгородская областьБрянская областьВоронежская областьКостромская областьКурская областьРязанская областьТамбовская областьЯрославская область
Реклама на ТАСС
Строительство туркластера "Карельское Беломорье" может начаться в 2021 году
До 1 мая планируется завершить реконструкцию здания в Беломорске, где расположится Музей Карельского фронта
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС