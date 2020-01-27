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Исследование: уровень предлагаемых в Петербурге зарплат вырос на треть за пять лет

Он составил 45 тыс. рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 января. /ТАСС/. Средний уровень заработных плат, предлагаемых работодателями в Петербурге с 2015 по 2019 год, вырос на 29% и составил 45 тыс. рублей (в 2015 году - 35 тыс. рублей). Такая информация содержится в исследовании сервиса по поиску работы HeadHunter (hh.ru), распространенном в понедельник.

"В 2015 году в вакансиях на hh.ru была указана средняя зарплата в размере 35 тыс. рублей. В 2019 году этот показатель вырос на 29% и составил 45 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

За это время самыми востребованными в Петербурге остались представители сферы продаж, но доля вакансий для соискателей из этой профессиональной области с 2015 года заметно сократилась в общей структуре рынка труда - с 36% до 29% в 2019 году. Аналогичные изменения произошли и в сфере "Начало карьеры, студенты": в 2015 году доля предложений о работе в этой профобласти занимала 12%, а теперь снизилась до 8%. При этом выросла доля производственных вакансий - с 9% до 12%.

Как отметила директор департамента аналитических бизнес-решений компании HeadHunter Наталья Данина, чьи слова приводятся в сообщении, в 2019 году усилился разрыв между дефицитными и профицитными сферами, то есть в одних профобластях наблюдается переизбыток кадров, а в других растет нехватка, которая усугубляется последствиями демографического кризиса.

"Эти изменения в конечном итоге скорее всего скажутся на балансе предлагаемых и ожидаемых заработных плат. Прогноз на 2020 год относительно планов пересмотра заработных плат в компаниях выглядит пока довольно оптимистично, по информации из "Банка данных заработных плат" - аналитического проекта HeadHunter для работодателей - 36,5% компаний из Санкт-Петербурга и Ленинградской области наметили разовое повышение зарплаты сотрудников разного уровня в текущем году. Еще 38,5% будут исходить из решения руководства, и 22,1% не намерены пересматривать заработные платы в компании вовсе, медиана пересмотра составляет 6,5% к текущей зарплате", - отметила Данина.

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