Ресин: случаи протестов при строительстве храмов в Москве были единичными

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Случаи протестов против строительства храмов в Москве за девять лет реализации большой программы возведения храмов были единичными. Об этом сообщил ТАСС в понедельник в ходе конференции "Строительство храмов - долг наследников Великой Победы" в рамках Рождественских чтений - 2020 депутат Госдумы, советник мэра Москвы и Патриарха московского и всея Руси по строительству Владимир Ресин.

"К сожалению, до сих пор кое-где, возникают протесты против строительства храмов. Их озвучивает как агрессивно настроенная несистемная оппозиция, так и введенные в заблуждения граждане, полагающие, что мы лишим их доступа к паркам и скверам. Есть возможность переубедить их делом, наглядно. Успокоить опасения и доказать, что главная цель - сделать наш город удобным, комфортным и красивым. Удачные проекты благоустройства, выполненные при храмовых комплексах, станут неоспоримым аргументом", - сказал Ресин.

Он уточнил ТАСС, что данные случаи были единичными - порядка трех за девять лет реализации программы храмостроительства в Москве. По его словам, разрешить конфликты удавалось с помощью разговоров и переубеждения активистов, многие из которых затем становились прихожанами в построенных храмах.

"Например, владыка Марк вставал на колени перед активисткой. Методы разные, надо убеждать [активистов]. В конце концов, где намечали, там и строим. Есть такие места, где мы сами переносили [строительство]. <...> Провокаторы были на улицах Бажова, Новомосковская, Лодочная. А теперь ни одного протеста, протестующие стали прихожанами", - сказал Ресин.

Ранее он сообщил, что около 110 храмов возведено в столице по программе храмостроительства в период с 2010 года по настоящее время. В ближайшие 10 лет в Москве планируется построить еще 100 больших и малых храмов.