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Кузнецова: в школе видели следы истязания у мальчика, которого ставили на гречку

В учебном учреждении не оказали социально-психологическую помощь ребенку

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Руководство школы в Омске, где учится восьмилетний мальчик, которого мать и сожитель в наказание ставили на колени на гречку, знало, что ребенок уже сбегал из дома, и игнорировало явные телесные повреждения, истощение и непростое психологическое состояние ученика. Об этом сообщается в понедельник на сайте уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой по итогам проверки областной прокуратуры, проведенной по ее запросу.

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Об истязании ребенка стало известно в мае прошлого года, когда мальчик на даче сбежал к соседу, который вызвал полицию и скорую помощь. Для удаления гречки, вросшей в кожу, медики провели операцию. В середине декабря в сети было опубликовано видео с издевательствами, которое всколыхнуло общественность. Кузнецова высказала недоумение в связи с тем, что ребенка вернули матери, после чего мальчика поместили в школу-интернат до вынесения решения о возможности совместного проживания. В январе руководство интерната, куда был помещен мальчик, отпустило его жить с матерью.

"Школа, обладая сведениями о совершенной в 2018 году учащимся краже денег у сожителя матери и самовольном уходе из дома, ограничилась лишь постановкой его на внутришкольный учет. Социально-психологическая помощь ребенку не оказана, надлежащая оценка событиям в семье не дана, причины совершения им данных поступков не выяснены. Кроме того, в школе не обращали внимания на явные телесные повреждения, непростое психологическое состояние и истощенность ребенка", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в ходе проверки областной прокуратурой выявлены нарушения в работе практически всех органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних региона. "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних (СРЦН) "Гармония", куда в мае 2019 года был помещен ребенок, не организовал социально-реабилитационную и профилактическую работу с учетом личности ребенка и психотравмирующей ситуации, в которой он находился", - сообщается в пресс-релизе. Также центр на основании только заявления матери и без учета мнения органов опеки и попечительства единолично принял решение о передаче мальчика матери, хотя специалисты располагали сведениями о ее причастности к истязаниям сына.

Проверка показала, что комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав оставила без внимания факт нахождения ребенка в центре в связи с совершением в отношении него матерью преступлений. Также были выявлены нарушения уголовно-процессуального законодательства в действиях следователя, а полиция не приняла достаточных мер, чтобы установить причины самовольного ухода ребенка из дома. По итогам проверки прокуратура внесла представления директору школы и СРЦН "Гармония", председателю городской комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, руководству Омского межрайонного следственно отделения СУ СК РФ и региональному управлению МВД.

"По результатам проверки органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Омской области будут выработаны предложения по совершенствованию всей системы профилактической работы во избежание повторения подобных ситуаций и иных нарушений прав детей. Аналогичная работа будет продолжена и в других субъектах РФ в ходе плановых проверок", - цитирует пресс-служба Кузнецову.

Об истязании мальчика

По данным следствия, мальчика за малейшие провинности ставили на колени на гречку. Иногда ребенок проводил в таком состоянии несколько часов. Отчим устанавливал видеокамеру и записывал истязания, чтобы мальчик не мог избежать наказания.

После того как стало известно об издевательствах над ребенком, мужчина был арестован, а мать мальчика дала подписку о невыезде. В настоящий момент омский суд рассматривает дело в отношении родителей. Они обвиняются в истязании несовершеннолетнего. Мужчине также вменяется умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести, а женщине - неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка. На первом судебном заседании они частично признали свою вину.

Теги
РоссияКузнецова, Анна ЮрьевнаОмская область
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