{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Воронежские власти погасят долги семьи, где ребенок из-за онкологии лишится глаз

Уполномоченный по правам ребенка в Воронежской области Ирина Попова также сообщила, что мать троих детей с онкологией в феврале получит выплаты по уходу за младшей дочкой

ВОРОНЕЖ, 27 января. /ТАСС/. Власти Воронежской области погасят все долги по ЖКХ и по кредитам семьи в Семилукском районе, в которой трое детей имеют онкологическое заболевание, а младшему ребенку предстоит операция по удалению глаз. Об этом ТАСС в понедельник сообщила уполномоченный по правам ребенка в Воронежской области Ирина Попова.

В январе в московский благотворительный фонд "Сохрани жизнь" обратились две женщины с девочкой в возрасте 1 год и 3 месяца, которую направили на госпитализацию в Российский онкологический центр имени Блохина. В семье три дочки, у всех диагностирована ринобластома (злокачественная опухоль сетчатки глаза у детей). Старшая девочка - восьмилетняя Анастасия - лишилась одного глаза и практически не видит вторым, она учится в школе-интернате, шестилетней Ксении из-за своевременного обращения к врачам сохранили зрение. Младшую Ангелину (ей 1 год и 3 месяца) родственники привезли на лечение в Москву.

"Окажем материальную помощь семье: оплатим задолженности по коммунальным платежам на сумму более 56 тыс. рублей, задолженности по потребительскому кредиту на 180 тыс. рублей, а также мама просит оплатить 160 тыс. рублей на проживание в Москве, транспортные расходы, питание в связи с нахождением ребенка на лечении. Мама сейчас собирает документы", - сказала Попова.

По ее словам, мать уже получила удостоверение многодетной. "На третьего ребенка женщина в феврале 2020 года получит все выплаты по уходу за младшей дочкой до полутора лет - это более 108 тыс. рублей, а также ей на среднюю дочку начисляем в феврале компенсацию затрат на организацию обучения на дому - ежемесячно 7,8 тыс. рублей. Ранее за этими выплатами мама не обращалась", - добавила Попова.

Ранее сообщалось, что председатель фонда "Спаси жизнь" Юлия Ромейко направила обращение к уполномоченному при президенте РФ по правам ребенка Анне Кузнецовой, чтобы выяснить, почему врачи не приняли меры для раннего лечения девочки и как социальные службы помогают семье, где у троих детей онкологическое заболевание. По словам Ромейко, девочку уже обследовали в Московском НИИ глазных болезней им. Гельмгольца и направили в Российский онкологический центр имени Блохина для удаления двух глазных яблок.

Теги
РоссияВоронежская область
Реклама на ТАСС
Более 1,1 млн семей получат материнский капитал на первого и второго ребенка в 2020 году
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова также заявила, что что пособия на детей в возрасте от трех до семи лет могут получить порядка 2,4 млн россиян
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС