Воронежские власти погасят долги семьи, где ребенок из-за онкологии лишится глаз

ВОРОНЕЖ, 27 января. /ТАСС/. Власти Воронежской области погасят все долги по ЖКХ и по кредитам семьи в Семилукском районе, в которой трое детей имеют онкологическое заболевание, а младшему ребенку предстоит операция по удалению глаз. Об этом ТАСС в понедельник сообщила уполномоченный по правам ребенка в Воронежской области Ирина Попова.

В январе в московский благотворительный фонд "Сохрани жизнь" обратились две женщины с девочкой в возрасте 1 год и 3 месяца, которую направили на госпитализацию в Российский онкологический центр имени Блохина. В семье три дочки, у всех диагностирована ринобластома (злокачественная опухоль сетчатки глаза у детей). Старшая девочка - восьмилетняя Анастасия - лишилась одного глаза и практически не видит вторым, она учится в школе-интернате, шестилетней Ксении из-за своевременного обращения к врачам сохранили зрение. Младшую Ангелину (ей 1 год и 3 месяца) родственники привезли на лечение в Москву.

"Окажем материальную помощь семье: оплатим задолженности по коммунальным платежам на сумму более 56 тыс. рублей, задолженности по потребительскому кредиту на 180 тыс. рублей, а также мама просит оплатить 160 тыс. рублей на проживание в Москве, транспортные расходы, питание в связи с нахождением ребенка на лечении. Мама сейчас собирает документы", - сказала Попова.

По ее словам, мать уже получила удостоверение многодетной. "На третьего ребенка женщина в феврале 2020 года получит все выплаты по уходу за младшей дочкой до полутора лет - это более 108 тыс. рублей, а также ей на среднюю дочку начисляем в феврале компенсацию затрат на организацию обучения на дому - ежемесячно 7,8 тыс. рублей. Ранее за этими выплатами мама не обращалась", - добавила Попова.

Ранее сообщалось, что председатель фонда "Спаси жизнь" Юлия Ромейко направила обращение к уполномоченному при президенте РФ по правам ребенка Анне Кузнецовой, чтобы выяснить, почему врачи не приняли меры для раннего лечения девочки и как социальные службы помогают семье, где у троих детей онкологическое заболевание. По словам Ромейко, девочку уже обследовали в Московском НИИ глазных болезней им. Гельмгольца и направили в Российский онкологический центр имени Блохина для удаления двух глазных яблок.