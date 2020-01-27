Следователи навестили двух мальчиков, брошенных отцом в аэропорту Шереметьево

"Сотрудники Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации навестили в медицинском учреждении девятилетнего Владислава и пятилетнего Ивана. Ребята с радостью встретили офицеров, вместе с ними рассматривали и собирали подаренные игрушки", - сообщили в СК.

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Следователи СК навестили в больнице двух мальчиков, оставленных в воскресенье отцом в аэропорту Шереметьево. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Сейчас жизни и здоровью детей ничто не угрожает. Мальчики поделились с офицерами своими увлечениями, рассказали о любимых мультфильмах и сказочных персонажах. "Сейчас для сотрудников Следственного комитета самое главное, чтобы мальчики вернулись к обычному образу жизни, а поездка в столицу оставила в их памяти лишь приятные воспоминания", - отметили в ведомстве.

Следователи детально разбираются в обстоятельствах произошедшего, они работают в столице, на Дальнем Востоке и в Ростове-на-Дону, куда уехал отец детей. Также руководитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте Сергей Вазюлин встретился с уполномоченным по правам ребенка в Московской области Ксенией Мишоновой и обсудил меры для обеспечения законных прав детей.

В воскресенье мужчина, прилетевший из Хабаровска в Москву с двумя детьми 2011 и 2014 годов рождения, оставил их одних в аэропорту в опасном для жизни и здоровья состоянии. Следователи установили личности родителей детей, сейчас устанавливаются другие родственники мальчиков. Как сообщили в СК, после того, как отец оставил детей, он улетел в Ростов-на-Дону. Возбуждено уголовное дело по ст. 125 УК РФ ("Оставление в опасности").

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, у детей была обнаружена записка, где их отец объяснил свое поведение сложным финансовым положением. Также в записке он просит не разлучать детей, временно определить их в приют. Он также написал, что намерен за ними вернуться, когда ситуация наладится.