Изабель душ Сантуш подает в суд на консорциум журналистов за связи с хакерами

ПРЕТОРИЯ, 27 января. /ТАСС/. Изабель душ Сантуш, дочь бывшего ангольского президента Жозе Эдуарду душ Сантуша, дала понять, что подает судебный иск против Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) и их медиапартнеров в связи с публикациями ими в мировых СМИ статей, основанных на полученной от хакеров информации. Об этом сообщило в понедельник агентство Reuters.

"Опровергая необоснованные обвинения и ложные утверждения, я объявляю, что предприняла шаги для начала юридических действий против ICIJ и его партнеров", - говорится в заявлении Изабель душ Сантуш. Она отметила, что представлять ее будет в этом деле международная юридическая фирма Schillings Partners.

Изабель душ Сантуш 21 января заявила, что из ее офиса хакерами были незаконным образом похищены более 700 тыс. документов, которые затем оказались у ICIJ.

За несколько часов до нынешнего заявления дочери экс-президента Анголы находящийся в предварительном заключении в Лиссабоне португальский хакер Руи Пинто признался, что ответственен за передачу в конце 2018 года массива данных, относящихся к бизнесу Изабель душ Сантуш. По словам его адвокатов, хакер передал жесткий диск, на котором содержались все данные о финансовых операциях компаний, принадлежащих Изабель душ Сантуш и ее семье, в неправительственную организацию "Платформа по защите заявителей в Африке" (PPLAAF). Последняя предоставила их Международному консорциуму журналистов-расследователей (ICIJ), который начиная с 19 января опубликовал в мировых СМИ серию статей, привлекших внимание Генеральной прокуратуры Анголы.

В интервью португальскому телеканалу RTP 25 января генеральный прокурор Анголы Хелдер Питта Грос заявил, что он может обратиться в Интерпол и другие международные организации для расследования фактов, упоминаемых в материалах ICIJ.

В минувшем декабре решением суда провинции Луанда активы компаний и личные счета Изабель душ Сантуш и ее супруга - конголезского бизнесмена Синдика Доколо были арестованы. По утверждению Генпрокуратуры Анголы, в результате сделок с участием Изабель душ Сантуш государство потеряло 1,36 млрд долларов. Сейчас ангольское правосудие добивается прибытия Изабель душ Сантуш в Анголу для опроса в качестве ответчика по ведущемуся расследованию ее деятельности на посту главы крупнейшей ангольской государственной нефтяной компании Sonangol.