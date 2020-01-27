В Освенциме отметили 75-ю годовщину освобождения концлагеря

ОСВЕНЦИМ /Польша/, 27 января. /ТАСС/. Памятные мероприятия состоялись в понедельник в Освенциме на месте бывшего нацистского концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау. 75-я годовщина освобождения Красной армией этого нацистского концлагеря началась с возложения венков у "Стены смерти", ближе к вечеру со сцены к собравшимся, среди которых были представители властей десятков стран, обратился президент Польши Анджей Дуда. После этого воспоминаниями и мыслями поделились бывшие узники. Затем в память о жертвах Холокоста были прочитаны молитвы и зажжены свечи у памятника погибшим.

27 января в Международный день памяти жертв Холокоста весь мир вспоминает трагическую гибель миллионов невинных людей от рук нацистов. 75 лет назад в этот день был освобожден Красной армией крупнейший нацистский концентрационный лагерь Аушвиц-Биркенау, где были уничтожены в газовых камерах и сожжены в крематориях свыше 1 млн евреев и советских военнопленных, а также представителей польской интеллигенции. По разным данным, всего в лагере погибли от 1,5 до 2 млн человек разных национальностей, в том числе около 15 тыс. советских граждан. По словам Дуды, республика продолжит заботиться о сохранности мемориального комплекса на месте Аушвиц-Биркенау, передавая из поколения в поколение память о случившемся здесь. "От имени Польши я имею честь вновь взять обязательство всегда хранить и защищать память о том, что здесь произошло", - сказал Дуда, пригласив всех людей доброй воли участвовать в этом. "Пусть это будет наше общее обязательство - нести дальше в будущее предостережение для всего человечества", - указал он. В своей речи польский лидер напомнил, что Аушвиц-Биркенау освободили солдаты Красной армии. Как отметил Дуда, почти три поколения сменилось с момента, "когда несколько тысяч узников, истощенных болезнями и голодом, дождались освобождения солдатами Красной армии". "Когда приближался фронт, преступники пытались скрыть следы своих преступлений. Истребив множество людей, они хотели уничтожить и память о них. Но не удалось. Свидетели были спасены, и сохранилось это место - материальное доказательство и символ Холокоста", - сказал он, выступая у ворот концлагеря. Призыв бывших узников После Дуды выступали бывшие узники Освенцима. Они рассказывали о пережитом в концлагере. В каждой речи звучал призыв к новым поколениям помнить, не забывать, не быть равнодушными, чтобы кошмар Аушвица никогда больше не повторился.