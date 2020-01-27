В Освенциме отметили 75-ю годовщину освобождения концлагеря

ОСВЕНЦИМ /Польша/, 27 января. /ТАСС/. Памятные мероприятия состоялись в понедельник в Освенциме на месте бывшего нацистского концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау. 75-я годовщина освобождения Красной армией этого нацистского концлагеря началась с возложения венков у "Стены смерти", ближе к вечеру со сцены к собравшимся, среди которых были представители властей десятков стран, обратился президент Польши Анджей Дуда. После этого воспоминаниями и мыслями поделились бывшие узники. Затем в память о жертвах Холокоста были прочитаны молитвы и зажжены свечи у памятника погибшим.
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27 января в Международный день памяти жертв Холокоста весь мир вспоминает трагическую гибель миллионов невинных людей от рук нацистов. 75 лет назад в этот день был освобожден Красной армией крупнейший нацистский концентрационный лагерь Аушвиц-Биркенау, где были уничтожены в газовых камерах и сожжены в крематориях свыше 1 млн евреев и советских военнопленных, а также представителей польской интеллигенции. По разным данным, всего в лагере погибли от 1,5 до 2 млн человек разных национальностей, в том числе около 15 тыс. советских граждан.
По словам Дуды, республика продолжит заботиться о сохранности мемориального комплекса на месте Аушвиц-Биркенау, передавая из поколения в поколение память о случившемся здесь. "От имени Польши я имею честь вновь взять обязательство всегда хранить и защищать память о том, что здесь произошло", - сказал Дуда, пригласив всех людей доброй воли участвовать в этом. "Пусть это будет наше общее обязательство - нести дальше в будущее предостережение для всего человечества", - указал он.
В своей речи польский лидер напомнил, что Аушвиц-Биркенау освободили солдаты Красной армии. Как отметил Дуда, почти три поколения сменилось с момента, "когда несколько тысяч узников, истощенных болезнями и голодом, дождались освобождения солдатами Красной армии".
"Когда приближался фронт, преступники пытались скрыть следы своих преступлений. Истребив множество людей, они хотели уничтожить и память о них. Но не удалось. Свидетели были спасены, и сохранилось это место - материальное доказательство и символ Холокоста", - сказал он, выступая у ворот концлагеря.
Призыв бывших узников
После Дуды выступали бывшие узники Освенцима. Они рассказывали о пережитом в концлагере. В каждой речи звучал призыв к новым поколениям помнить, не забывать, не быть равнодушными, чтобы кошмар Аушвица никогда больше не повторился.
Уроженка Лодзи Батшева Даган считает необходимым как можно раньше начинать говорить с детьми о Холокосте. "Нужно обучать. Это необходимо", - сказала она, подчеркнув, что современные дети живут в эпоху информации и растут с мобильным телефоном в руках с раннего возраста. "Дети часто знают больше, чем нам хотелось бы. Поэтому эта тема [произошедшего в Освенциме] должна обговариваться как можно раньше", - указала она.
Бывший узник Мариан Турский призвал человечество противостоять попыткам исказить историю ради того, чтобы ужас "лагерей смерти" не повторился. "Не будьте равнодушными, когда видите искажение истории, когда видите, что прошлое используется в текущих политических целях, когда любое меньшинство дискриминируется, когда любая власть нарушает принятые в обществе нормы. В противном случае вы даже не успеете опомниться, как на ваших потомков неожиданно с неба упадет какой-нибудь "аушвиц", - заключил он.
Турский, который находился в концлагере до 18 января 1945 года, призвал помнить, что Освенцим не появился внезапно. "Это может показаться банальным утверждением. Но это глубокая и важная мысль", - сказал он, напомнив, как в 1930-е годы в Берлине евреям запрещалось сидеть на лавках в парках, а хлеб продавали только в определенные часы. "В этот момент начала формироваться мысль, что можно кого-то исключить, отодвинуть, обособить. И так понемногу, день за днем люди начинали привыкать к этому. И жертвы, и преступники, и наблюдатели, свидетели, - размышлял Турский. - Это страшно, опасно, начало того, что может произойти вскоре после".
"Аушвиц приближался к нам маленькими шажками до момента пока не произошло то, что произошло, - резюмировал он. - Если это произошло здесь, это значит, что может произойти везде на земле".
Президент Всемирного еврейского конгресса Рональд Лаудер в своей речи предостерег перед новыми проявлениями негативного отношения к евреям и предложил ввести законодательство, которое запретило бы распространение ненависти, антисемитизма и ксенофобии. По его словам, "ни одна европейская страна не мешала нацистам закрывать в лагерях евреев". "Мировой антисемитизм привел к Освенциму", - подчеркнул он.
Участие России
В этом году на годовщине освобождения Освенцима Россию представлял посол РФ в Польше Сергей Андреев. Общаясь с журналистами, он напомнил, что "Польша существует сегодня благодаря победе Советского Союза во Второй мировой войне". "Не будь этой победы, не было бы ни Польши, ни поляков на этой земле. Известно, какая судьба была уготовлена этой стране и ее народу, - сказал он. - Если уж говорить о долгах, то это Польша в неоплатном долгу и перед Россией, и перед другими государствами бывшего Советского Союза".
Посол добавил, что сейчас попытки пересмотреть историю Второй мировой войны далеко не новы. "Сейчас приближается 75-я годовщина Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Лишний раз всему миру будет напомнено о том, кто победил фашизм, кто внес решающий вклад в победу над фашизмом, кто принял самое активное участие в формировании послевоенной системы международных отношений", - отметил Андреев.