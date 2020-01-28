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Постпред России в Женеве заявил о недопустимости переписывания истории войны с нацизмом

Геннадий Гатилов при этом обратил внимание на акты вандализма в отношении памятников освободителям Европы и жертвам Холокоста

ЖЕНЕВА, 28 января. /ТАСС/. Мировое сообщество призвано не допустить повторения преступлений, подобных Холокосту. Об этом заявил в понедельник постоянный представитель России при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов, выступивший во Дворце Наций на официальной церемонии, посвященной 75-й годовщине освобождения советскими войсками узников нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау.

"Преступления, подобные Холокосту, не должны никогда повториться. Это наша общая обязанность и без преувеличения наиболее важная и насущная задача для всего мирового сообщества", - сказал глава российской дипмиссии. Он напомнил, что Устав ООН и Всеобщая декларация прав человека стали общим ответом человечества на преступления нацизма. Тем не менее предпринимаются попытки "отрицания, фальсификации и пересмотра нашей общей истории, оправдания неонацизма под предлогом свободы слова".

Гатилов обратил внимание на акты вандализма в отношении памятников освободителям Европы и жертвам Холокоста, а также на "настойчивую политику переписывания истории Второй мировой войны, пересмотра ее итогов и принижения решающего вклада Советского Союза в победу над нацистской Германией".

Как подчеркнул дипломат, по решению ООН день освобождения Аушвица-Биркенау советскими войсками - 27 января 1945 года - "стал вечным напоминанием о зверствах, совершенных нацистами, а их гнусные преступления никогда не будут оправданы или прощены". "Мы склоняем головы перед героическим подвигом офицеров и солдат Красной Армии, которые повергли нацизм и остановили ужасное уничтожение", - сказал Гатилов.

Официальная церемония по случаю Международного дня памяти жертв Холокоста прошла во Дворце Наций при поддержке дипмиссий России, Израиля и США, а также делегации Европейского союза при женевском Отделении ООН.

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