Трамп выразил соболезнования в связи с землетрясением в Турции

АНКАРА, 28 января. /ТАСС/. Президенты Турции и США Тайип Эрдоган и Дональд Трамп провели телефонные переговоры. Об этом сообщили во вторник журналистам в администрации турецкого лидера.

"В ходе переговоров президент Трамп выразил соболезнования в связи с землетрясением в Элязыге и сказал, что [США] поддерживают Турцию. Лидеры также обсудили двусторонние отношения, а также региональные вопросы, в том числе Сирию и Ливию", - отметили в канцелярии Эрдогана.

Как сообщил ранее заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир, Трамп и Эрдоган обсудили режим прекращения огня в Ливии, а также необходимость остановить насилие в Сирии.

По данным Управления по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции, землетрясение магнитудой 6,8 произошло в восточной провинции Элязыг, население которой составляет около 400 тыс. человек. Очаг стихии, затронувшей также соседнюю провинцию Малатья, залегал на глубине 10 км. Подземные толчки ощущались во многих регионах страны, а также в Израиле, Ираке и Сирии. Согласно последней информации, в результате землетрясения погибли не менее 41 человека.