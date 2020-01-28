{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Землетрясение в Турции

Трамп выразил соболезнования в связи с землетрясением в Турции

В результате землетрясения в восточной провинции Элязыг погиб 41 человек

АНКАРА, 28 января. /ТАСС/. Президенты Турции и США Тайип Эрдоган и Дональд Трамп провели телефонные переговоры. Об этом сообщили во вторник журналистам в администрации турецкого лидера.

"В ходе переговоров президент Трамп выразил соболезнования в связи с землетрясением в Элязыге и сказал, что [США] поддерживают Турцию. Лидеры также обсудили двусторонние отношения, а также региональные вопросы, в том числе Сирию и Ливию", - отметили в канцелярии Эрдогана.

Как сообщил ранее заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир, Трамп и Эрдоган обсудили режим прекращения огня в Ливии, а также необходимость остановить насилие в Сирии.

По данным Управления по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции, землетрясение магнитудой 6,8 произошло в восточной провинции Элязыг, население которой составляет около 400 тыс. человек. Очаг стихии, затронувшей также соседнюю провинцию Малатья, залегал на глубине 10 км. Подземные толчки ощущались во многих регионах страны, а также в Израиле, Ираке и Сирии. Согласно последней информации, в результате землетрясения погибли не менее 41 человека.

Теги
СШАТурцияТрамп, ДональдЗемлетрясение в Турции
Реклама на ТАСС
Интервью
Наталья Касперская: утечки данных все чаще используют, чтобы навредить репутации компаний
Президент группы компаний InfoWatch — о том, как и почему ситуация с утечками данных в России отличается от мировой
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС