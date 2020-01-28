Военные ВВО начали комбинированный переход из Хабаровска в Москву в честь 75-летия Победы

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Военнослужащие Восточного военного округа (ВВО) приступили к 100-дневному комбинированному переходу к Москве в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ВВО, распространенном во вторник.

"На площади Славы Хабаровска состоялась торжественная церемония отправки группы военнослужащих Восточного военного округа для совершения комбинированного перехода до Москвы", - говорится в сообщении.

Маршрут составляет около 8,5 тыс. км, военнослужащие преодолеют его на лыжах, снегоходах, армейских мотовездеходах, бронеавтомобилях "Тигр" и велосипедах за 100 дней.

"Воинам Восточного военного округа предстоит показать своим походом то, что совершали наши деды и прадеды на полях сражений", - отметил командующий войсками ВВО Герой России генерал-лейтенант Геннадий Жидко во время торжественной церемонии отправки группы.

Ранее в Минобороны сообщили, что 1 февраля из восьми городов России стартуют военнослужащие ВДВ и совершат комбинированный марш-бросок, посвященный 75-летию Победы.