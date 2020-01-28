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Житель Новосибирска пожаловался на педагога, поставившую "пятерку" на лоб ученице

В аппарате детского омбудсмена области сообщили ТАСС, что администрация школы опровергает эту информацию

НОВОСИБИРСК, 28 января. /ТАСС/. Учительница средней общеобразовательной школы №141 в Новосибирске поставила "пятерку" на лоб третьекласснице, забывшей дома дневник, - сообщения об этом появились на портале "Яндекс.Район" и в местных СМИ. После этого уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко начала свою проверку.

"Сейчас мы сделали запрос по ситуации, связываемся с отделом образования Первомайского района, проводится проверка", - сообщила ТАСС Болтенко, не уточнив обстоятельства произошедшего.

Получить оперативный комментарий у директора школы ТАСС не удалось, однако в аппарате областного детского омбудсмена сообщили, что руководство образовательного учреждения отрицает факт произошедшего. 

Теги
РоссияНовосибирская область
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