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ГП поручила разобраться с многочисленными проверками в отношении саратовского бизнесмена

О ситуации, в которой оказался предприниматель, в надзорном ведомстве узнали из материалов в СМИ

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Генпрокуратура РФ поручила прокурору Саратовской области разобраться в причинах многочисленных проверок в отношении местного бизнесмена. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

"Генеральной прокуратурой РФ в ходе мониторинга размещаемых в средствах массовой информации сообщений о нарушении прав и законных интересов предпринимателей получены сведения о многочисленных и необоснованных проверках, проводимых контролирующими и правоохранительными органами в отношении предпринимателя - владельца физкультурно-оздоровительного комплекса в Саратове, - сообщили в надзорном ведомстве. - Для их проверки прокурору Саратовской области поручено тщательно разобраться в сложившейся ситуации, при необходимости мерами прокурорского реагирования обеспечить соблюдение прав хозяйствующего субъекта".

Ход и результаты прокурорской проверки в Генеральной прокуратуре поставлены на контроль.

Теги
РоссияСаратовская область
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