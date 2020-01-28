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На ВЭФ в 2020 году представят новую информационную систему Лесвосток.рф

Ее основой станет формируемая с помощью спутниковых снимков и регулярно обновляемая электронная карта леса
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© Михаил Терещенко/ТАСС

ТАСС, 28 января. Новая цифровая платформа для лесного комплекса Лесовосток.рф будет представлена на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке в 2020 году. Об том во вторник сообщила пресс-служба Минвостокразвития.

В июле 2019 года вице-премьер, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев во время ряда совещаний в Забайкальском крае поручил разработать механизмы, которые позволят контролировать освоение лесных участков и оценивать эффективность проектов по деревообработке на Дальнем Востоке. В сентябре прошлого года стало известно, что Фонд развития Дальнего Востока (ФРДВ) разработал меры по эффективному управлению российской лесной отраслью, одной из них стала онлайн-система распределения участков леса.

"На Восточном экономическом форуме в 2020 году будет представлена новая информационная система Лесвосток.рф и предложены революционные механизмы решения наиболее острых отраслевых проблем с помощью цифровизации и современных технологий", - говорится в сообщении.

Ранее генеральный директор ФРДВ Алексей Чекунков сообщал ТАСС, что основой новой системы станет электронная карта леса, которая будет формироваться с помощью спутниковых снимков и регулярно обновляться. Карта позволит отследить изменения, происходящие с лесом, в том числе увидеть незаконные вырубки.

Система будет публичной, сейчас же значительный объем информации о лесном фонде России недоступен. На карте будет отображен породный состав леса, зоны вырубки и пожара, инфраструктура территории. Одной из задач системы станет борьба с "черными" лесорубами.

Теги
Трутнев, Юрий ПетровичРоссияДальний Восток
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