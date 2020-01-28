Акция "Свет Великой Победы" пройдет у монумента "Родины-матери" на Мамаевом кургане 9 мая

ВОЛГОГРАД, 28 января. /Корр. ТАСС Игорь Каленич/. Патриотическая акция "Свет Великой Победы" пройдет на Мамаевом кургане в Волгограде 9 мая - в день 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Современные проекторы в формате 3D озарят 85-метровую статую "Родина-мать зовет" впервые после ее масштабной реставрации, сообщил ТАСС директор музея-заповедника "Сталинградская битва" Алексей Дементьев, в чьем ведении находится мемориальный комплекс на Мамаевом кургане.
"Ко времени празднования юбилея Победы будут завершены все работы по реставрации монумента, включая благоустройство территории. Традиционную акцию "Свет Великой Победы" обязательно на Мамаевом кургане проведем 9 мая", - сказал Дементьев.
Впервые такая акция прошла на Мамаевом кургане в 2016 году. Из года в год в День Победы вечером на Мамаев курган приезжает несколько десятков тысяч волгоградцев и гостей города-героя, чтобы увидеть видеоинсталляцию. "Это не просто зрелищное шоу, такая акция при помощи современных технологий помогает рассказать молодежи об основных этапах Великой Отечественной войны, о подвиге и героизме защитников Сталинграда, о послевоенном восстановлении города из руин", - уточнил директор музея-заповедника.
В день 75-летия Победы "Родина-мать" вновь пойдет в атаку на фашистские танки, в нее будут "стрелять", ее будут "бомбить", но она выстоит, даст решительный бой врагу и победит. Проекторы как будто оденут ее сначала в красный цвет - цвет Великой Победы, затем в золотой - цвет Золотой Звезды Героя, и в финале - в цвета российского флага как символа верности традициям и памяти подвига отцов и дедов, многие из которых отдали свои жизни за свободу и независимость своей Родины.
Мамаев курган в ходе Сталинградской битвы (июль 1942 года - февраль 1943 года) стал ключевой позицией в обороне города. В 1967 году здесь был открыт мемориальный комплекс, автором которого стал известный скульптор Евгений Вучетич. Главным монументом комплекса является 85-метровая скульптура "Родина-мать зовет", установленная на его вершине. Для сравнения - статуя Свободы в Нью-Йорке - 46 метров, статуя Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро - 38 метров. В 2017 году была начата масштабная реставрация скульптуры "Родины-матери": сначала были проведены ремонтные работы во внутренней части, полностью заменена канатная арматура, затем, с июня по октябрь прошлого года статуя была одета в строительные леса, специалисты очистили и восстановили потрескавшуюся во многих местах бетонную поверхность, покрыли специальными защитными составами, из-за чего монумент стал более светлым - таким, каким был более полувека назад.
Историки называют Сталинградскую битву одной из самых кровопролитных в истории человечества - общие потери сторон превысили 2 млн человек. Победа под Сталинградом положила начало коренному перелому в ходе Второй мировой и Великой Отечественной войн.