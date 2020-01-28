Акция "Свет Великой Победы" пройдет у монумента "Родины-матери" на Мамаевом кургане 9 мая

ВОЛГОГРАД, 28 января. /Корр. ТАСС Игорь Каленич/. Патриотическая акция "Свет Великой Победы" пройдет на Мамаевом кургане в Волгограде 9 мая - в день 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Современные проекторы в формате 3D озарят 85-метровую статую "Родина-мать зовет" впервые после ее масштабной реставрации, сообщил ТАСС директор музея-заповедника "Сталинградская битва" Алексей Дементьев, в чьем ведении находится мемориальный комплекс на Мамаевом кургане.

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"Ко времени празднования юбилея Победы будут завершены все работы по реставрации монумента, включая благоустройство территории. Традиционную акцию "Свет Великой Победы" обязательно на Мамаевом кургане проведем 9 мая", - сказал Дементьев.

Впервые такая акция прошла на Мамаевом кургане в 2016 году. Из года в год в День Победы вечером на Мамаев курган приезжает несколько десятков тысяч волгоградцев и гостей города-героя, чтобы увидеть видеоинсталляцию. "Это не просто зрелищное шоу, такая акция при помощи современных технологий помогает рассказать молодежи об основных этапах Великой Отечественной войны, о подвиге и героизме защитников Сталинграда, о послевоенном восстановлении города из руин", - уточнил директор музея-заповедника.

В день 75-летия Победы "Родина-мать" вновь пойдет в атаку на фашистские танки, в нее будут "стрелять", ее будут "бомбить", но она выстоит, даст решительный бой врагу и победит. Проекторы как будто оденут ее сначала в красный цвет - цвет Великой Победы, затем в золотой - цвет Золотой Звезды Героя, и в финале - в цвета российского флага как символа верности традициям и памяти подвига отцов и дедов, многие из которых отдали свои жизни за свободу и независимость своей Родины.

Мамаев курган в ходе Сталинградской битвы (июль 1942 года - февраль 1943 года) стал ключевой позицией в обороне города. В 1967 году здесь был открыт мемориальный комплекс, автором которого стал известный скульптор Евгений Вучетич. Главным монументом комплекса является 85-метровая скульптура "Родина-мать зовет", установленная на его вершине. Для сравнения - статуя Свободы в Нью-Йорке - 46 метров, статуя Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро - 38 метров. В 2017 году была начата масштабная реставрация скульптуры "Родины-матери": сначала были проведены ремонтные работы во внутренней части, полностью заменена канатная арматура, затем, с июня по октябрь прошлого года статуя была одета в строительные леса, специалисты очистили и восстановили потрескавшуюся во многих местах бетонную поверхность, покрыли специальными защитными составами, из-за чего монумент стал более светлым - таким, каким был более полувека назад.

Историки называют Сталинградскую битву одной из самых кровопролитных в истории человечества - общие потери сторон превысили 2 млн человек. Победа под Сталинградом положила начало коренному перелому в ходе Второй мировой и Великой Отечественной войн.