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75-летие Победы

Экс-министр юстиции Украины указала на противоречия слов Зеленского Нюрнбергскому процессу

Елена Лукаш отметила, что "война против Польши не была внезапным ударом грома среди ясного неба"

КИЕВ, 28 января. /ТАСС/. Заявление президента Украины Владимира Зеленского о развязывании СССР Второй мировой войны и Холокоста противоречит решению Международного военного трибунала (Нюрнбергского трибунала). Такое мнение высказала известный украинский юрист, бывший министр юстиции Елена Лукаш.

Зеленский во время своего визита в Польшу обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны наравне с фашистской Германией. По словам украинского президента, Польша и польский народ первыми ощутили на себе "сговор тоталитарных режимов", что и привело к началу войны.

В то же время Лукаш на своей странице в Facebook напомнила, что "первым актом агрессии, который инкриминируется подсудимым (на Нюрнбергском трибунале), согласно Обвинительному заключению, является захват Австрии и Чехословакии, а первая агрессивная война, упомянутая в Обвинительном заключении, - это война против Польши, начатая 1 сентября 1939 года".

Как пишет Лукаш, "война против Польши не была внезапным ударом грома среди ясного неба". "Из представленных доказательств с очевидностью явствует, что эта война так же, как захват Австрии и Чехословакии, была преднамеренным и тщательно подготовленным актом и началась лишь после того, как было решено, что наступил подходящий момент для проведения ее как определенной части заранее намеченной схемы и плана, потому что агрессивные планы нацистского правительства не возникли случайно в связи со сложившейся политической обстановкой в Европе и в мире. Они явились заранее предусмотренной и весьма существенной частью внешней политики нацистов", - отмечает юрист.

Она пишет, что агрессивная война против Польши была только началом. Агрессия нацистской Германии, отмечает Лукаш, быстро распространялась от одной страны к другой. "С точки зрения времени первыми двумя странами, подвергшимися агрессии, были Дания и Норвегия. 31 мая 1939 года договор о ненападении был заключен между Германией и Данией; он был подписан подсудимым Риббентропом. В нем торжественно провозглашалось, что договаривающиеся стороны "полны решимости поддерживать мир между Данией и Германией при любых обстоятельствах". Несмотря на это, Германия вторглась в Данию 9 апреля 1940 года", - пишет юрист.

Лукаш также напомнила, что 26 января 1934 года Германия подписала декларацию о поддержании постоянного мира с Польшей, которая была непосредственно основана на Парижском пакте (Парижский пакт был подписан 27 августа 1928 года Германией, США, Бельгией, Францией, Великобританией, Италией, Японией, Польшей и другими странами - прим. ТАСС) и в которой обращение к силе объявлялось незаконным на период в 10 лет.

Лукаш подчеркивает, что "трибунал не считает необходимым рассматривать ни один из других договоров, упоминавшихся в приложении и ни одно из повторных соглашений и заверений о мирных намерениях Германии, которые были ею сделаны".

Теги
УкраинаРоссияПольшаЗеленский, Владимир Александрович75-летие Победы
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