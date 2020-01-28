РПЦ поддерживает расширение возможностей использования материнского капитала

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Русская православная церковь приветствует законопроекты, расширяющие сферу использования материнского капитала, и считает их очень важными для молодых семей. Об этом заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на ежегодных Рождественских парламентских встречах в Совете Федерации во вторник.

"Отрадно, что в Государственную думу вносятся законопроекты, предусматривающие расширение возможностей использования материнского капитала. Это направление представляется очень важным в текущих экономических условиях, когда рождение ребенка, а тем более второго и последующих детей повышают нагрузку на семейный бюджет. В этом случае гарантии со стороны государства будут повышать уверенность семей в том, что они смогут вырастить и воспитать своих детей", - сказал он.

Ранее в послании Федеральному собранию президент РФ предложил продлить программу материнского капитала как минимум до конца 2026 года и выдавать сертификат уже при рождении первого ребенка в объеме 466 тыс. рублей. Размер этой выплаты для семей с двумя детьми будет увеличен на 150 тыс. руб. - до более 616 тыс. рублей.

По действующему законодательству, средства материнского капитала можно направить на улучшение жилищных условий, на формирование будущей пенсии мамы, на обучение детей, на приобретение товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов. Также с 2018 года семьи с низкими доходами, в которых родился или усыновлен второй ребенок, могут оформить ежемесячную выплату из средств материнского капитала или направить средства на оплату ясельных групп в детских садах.

Инициативы по укреплению многодетных семей

Патриарх Кирилл заявил, что русская православная церковь поддерживает процедуры по укреплению статуса многодетных семей, разрабатывающиеся в Совете Федерации.

"Важно, что вырабатываются согласительные процедуры по укреплению статуса многодетной семьи. Очень поддерживаем это направление работы Совета Федерации, надеемся, что результат будет таким, что наши многодетные семьи получат поддержку от наших законодателей", - сказал он.

Ранее Госсовет Удмуртии внес в Госдуму законопроект, который предполагает возможность досрочного выхода на пенсию для многодетных мужчин. Авторы инициативы отметили, что данная мера "позволит снизить социальную напряженность в обществе по отношению к увеличению пенсионного возраста, станет весомым аргументом при принятии решений о рождении следующего ребенка, создаст атмосферу стабильности в семейной жизни".