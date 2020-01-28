Telegraph: изменение климата может привести к полному исчезновению бургундских вин

ЛОНДОН, 28 января. /ТАСС/. Разрушительные последствия изменения климата могут стать одной из главных причин полного исчезновения традиционных вин из Бургундии, Бордо и других винодельческих регионов Франции. К такому выводу пришла группа канадских ученых на основании проведенного ими исследования, о результатах которого сообщает газета The Daily Telegraph.

Специалисты из Университета Британской Колумбии (Канада) сосредоточились на изучении 11 наиболее популярных сортов винограда, среди которых "каберне совиньон", "шасла", "шардоне", "гренаш", "мерло", "мурведр", "пино нуар", "рислинг", "совиньон блан", "сира" и "треббьяно" (также известный как "уни блан"). На основе статистических данных ученые построили модели, показывающие период цветения и созревания данных сортов винограда. Используя прогнозы изменения климата, они предсказали, в каких районах данные растения могут быть выращены в будущем.

При этом ученые указывают, что в случае, если мировая температура вырастет на 2 градуса Цельсия, что соотносится с современными тенденциями, то к концу столетия будет потеряно более 50% нынешних винодельческих регионов мира. Кроме того, специалисты полагают, что для того, чтобы справиться с последствиями глобального потепления, производители будут вынуждены отказаться от тех сортов винограда, которые они использовали на протяжении длительного времени. Другими словами, виноделам придется заменить чувствительный к погодным условиям сорт "пино нуар", необходимый для приготовления красных бургундских вин, на более насыщенный "сира" или довольно засухоустойчивый "гренаш".

Вместе с тем, по словам специалистов, винодельческие хозяйства региона Бордо, включая Шато Латур (Chateau Latour) или Шато Марго (Chateau Margaux), должны будут заменить такие сорта винограда, как "каберне совиньон" и "мерло" на сорт "мурведр" позднего периода созревания. Таким образом, отмечают эксперты, потери можно снизить примерно на четверть, если производители заменят используемые в настоящее время сорта винограда на более приспособленные к высоким температурам культуры.

"Эффективность любой стратегии зависит как от виноделов, так и от обычных людей", - подчеркнула ведущий автор исследования, профессор Элизабет Волкович из Университета Британской Колумбии. "Потребители, которые готовы попробовать новые сорта, могут внести большой вклад в спасение любимых [винодельческих] регионов", - добавила она.

Летом сотрудники статистической службы Agreste при Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Франции заявили, что из-за весенних заморозков, летней жары и выпадения града производство вина во Франции в 2019 году сократилось на 12% по сравнению с рекордным 2018 годом. В частности, по их данным, производство винодельческой отрасли оказалось на уровне 43,4 млн гектолитров, что на 12% меньше, чем в 2018 году и на 4% меньше, чем в среднем за последние пять лет. В Шампани, а также в историческом регионе Лангедок-Руссильон периоды экстремальной жары, наблюдавшиеся в июле и августе, сильнее всего сказались на урожае, засушив часть винограда. Большие потери понесли хозяйства Бургундии (область Маконэ, департамент Саона и Луара), а также часть хозяйств региона Бордо, которые сообщили об опадении завязей из-за весеннего града и июньских дождей.

Национальное достояние

Вина Франции и ее винодельческие угодья являются частью национального достояния страны - культурного, гастрономического и географического. Республика занимает третье место в мире после Испании и Китая по площадям виноградников и соперничает с Италией за право называться крупнейшим производителем вина. Производство вина в республике является важной составляющей французской экономики. Виноделие, вторая по значимости экспортная отрасль страны с оборотом в €13 млрд, обеспечивает работой не менее 500 тыс. французов.

Франция является родиной винограда таких сортов, как "каберне совиньон", "совиньон блан", "шардоне" и других. Именно здесь зародились многие винодельческие традиции, распространившиеся позже по всему миру.