Лавров: МГИМО оправдывает статус несущего элемента российской дипломатии

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) своими успехами продолжает оправдывать статус важного элемента российской дипломатии. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров, открывая заседание наблюдательного и попечительского советов МГИМО в Доме приемов МИД РФ.

"Уверен, вы согласитесь со мной, что родной вуз встретил свой 75-й юбилей во всеоружии новыми успехами, новыми конкретными делами и на практике оправдал и продолжает оправдывать статус одного из несущих элементов нашей отечественной, академической и научной дипломатии. Мгимовцы вносят полезный вклад в работу и министерства иностранных дел, и аппарата Совета безопасности, и других российских ведомств и структур. В полной мере востребованы наши выпускники и по линии политологического общества: таких организаций как Валдайский клуб, Российский совет по международным делам, Совет по внешней оборонной политике и другие исследовательские структуры", - сказал он.

Министр указал на то, что в последние годы растет число зарубежных студентов и стажеров, укрепляются образовательные партнерства с вузами других стран. "Помимо программ двойного и тройного дипломов, МГИМО работает в формате сетевых университетов ШОС, БРИКС. Конечно, отмечу уникальный проект научно-образовательного консорциума с участием российских и американских университетов и магистерскую программу по нераспространению оружия массового поражения. И то, и другое весьма и весьма востребовано в нашей практической политике", - подчеркнул глава МИД РФ.

Лавров назвал значительным вклад университета в развитие двустороннего межгосударственного сотрудничества России по линии гражданских обществ с такими странами, как Австрия, Франция, Чехия, Словакия, а также с членами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). "Не может не радовать, что в МГИМО регулярно стремятся многочисленные зарубежные гости, считают весьма важным выступить с лекциями перед студентами и преподавательским составом", - добавил он. По словам главы российской дипломатии, вуз участвует в целом ряде инициатив, которые сопровождают саммиты БРИКС и ШОС. Кроме того, МГИМО выступит организатором международного молодежного форума Россия - АСЕАН в Казани в сентябре 2020 года.

В заседании принимали участие заместитель председателя Совета Федерации Ильяс Умаханов, глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, замминистра финансов РФ Сергей Сторчак, Глава ВТБ Андрей Костин, глава "Транснефти" Николай Токарев, уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов, президент "Норникеля" Владимир Потанин.

Сохранение правды о войне

Сергей Лавров заявил, что МГИМО намерен принять активное участие в усилиях по недопущению фальсификации истории Второй мировой войны, а также поучаствовать в мероприятиях по случаю юбилея создания ООН.

"Безусловно в фокусе внимания всей нашей работы и работы университета будут вопросы, связанные с предстоящим юбилеем Великой Победы, юбилеем создания ООН. У университета есть конкретные и весьма серьезные планы по участию в общих усилиях по сохранению исторической правды, недопущению пересмотра итогов разгрома нацизма, итогов Второй мировой войны, - сказал Лавров. - Непосредственно с этим связан юбилей ООН и, как говорится, сам Бог велел нашему университету, чей ректор возглавляет Российскую ассоциацию содействия ООН, участвовать в мероприятиях по случаю этого юбилея Всемирной организации".

В Москве неоднократно подчеркивали недопустимость фальсификации истории Второй мировой войны, пересмотра ее итогов и роли советского народа в борьбе с фашизмом. 15 января президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил о создании комплекса архивных документов по истории войны, доступного для всего мира.

В последние недели главным оппонентом Москвы в борьбе за сохранение исторической памяти стала Польша. Варшава критически отреагировала на заявление российского президента, в котором он напомнил, что Советский Союз был последним государством Европы, которое подписало с Германией договор о ненападении, а также на последующую публикацию Минобороны РФ архивных материалов о Второй мировой войне, многие из которых показывают действия польских граждан в те годы в нелицеприятном свете.

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