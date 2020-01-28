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"Газпром-медиа" за два года удалил 10 млн пиратских ссылок на свой контент

Основными инструментами удаления сайтов стали судебные блокировки и блокировки в рамках закона "О зеркалах"

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Холдинг "Газпром-медиа" в 2018-2019 годах удалил 10 млн пиратских ссылок на собственный контент, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе холдинга.

"Газпром-медиа" ведет постоянную работу в области защиты авторских прав на свой контент. В 2018 и 2019 годах было обнаружено и заблокировано более 10 млн ссылок, которые содержали пиратский контент", - уточнили в пресс-службе. Основными инструментами блокировки пиратских сайтов стали как судебные блокировки, блокировки в рамках действующего закона "О зеркалах", так и работа с сайтами, размещающими рекламу азартных игр.

В пресс-службе отметили, что эффективная борьба с пиратами стала возможной благодаря выполнению условий меморандума о сотрудничестве в сфере охраны авторских прав в цифровой среде. Холдинг присоединился к подписанию антипиратского меморандума, разработанного при поддержке Роскомнадзора, в ноябре 2018 года. В январе 2020 года срок действия антипиратского меморандума был продлен до 31 января 2021 года.

Меморандум также подписали правообладатели и крупнейшие интернет-компании, в том числе ВГТРК, "Национальная медиа группа", "Яндекс", Mail.ru Group, Rambler&Co и другие. В документе определен алгоритм по очищению поисковой выдачи от ссылок на сайты, которые нарушают авторские права. Согласно меморандуму, был создан и регулярно обновляется специальный реестр ссылок, где нелегально размещен контент. Интернет-компании в течение шести часов исключают из поисковой выдачи ссылки на сайты, которые представлены в реестре.

Ранее замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин заявил, что в рамках действия меморандума с ноября 2018 года было удалено 2,1 млн ссылок.

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