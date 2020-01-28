Власти Крыма помогут в развитии парка "Тайган" после устранения нарушений в нем

Владелец крымского сафари-парка "Тайган" Олег Зубков в ноябре 2019 года сообщил ТАСС, что намерен раздать, усыпить или отстрелить более 30 медведей, чтобы снизить расходы на содержание коллекции животных после того, как его предприятие проверили органы ветнадзора. Аксенов сообщал, что власти Крыма не ставят цель закрыть сафари-парк, в нем необходимо устранить ряд нарушений. В декабре Белогорский райсуд вынес два решения о приостановлении работы "Тайгана" на 30 суток за нарушения правил карантина животных. Срок действия решений суда истек, но парк еще закрыт.

"Приводим парк в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации. Власти Крыма окажут необходимое содействие. Инвестиционный совет Республики Крым рассмотрит предложения, в том числе по развитию парка" - приводит пресс-служба главы республики слова Аксенова по итогам его встречи с Зубковым.

Владелец сафари-парка сообщил ТАСС, что уже начал устранять нарушения, в том числе касающиеся оформления земельных участков и зданий на его территории, а также завел журнал по учету воды и заключил договор на вывоз мусора. "Было замечание - поставить на учет 114 видов животных. Я уже обратился в Министерство экологии и природных ресурсов Крыма с просьбой объяснить, какие конкретно животные и как должны быть зарегистрированы", - рассказал Зубков.

Сафари-парк "Тайган" - крупнейший в Европе питомник львов и других животных, в основном крупных млекопитающих. На территории парка проживают более 70 львов и свыше 50 тигров, а также сотни других животных, в том числе медведи, верблюды, леопарды, жирафы. Парк расположен в Белогорском районе Крыма на берегу Тайганского водохранилища. Занимает 32 га, примерно 20 га отведено под сафари-парк львов, на остальной территории размещены стационарный и детский зоопарки.

Ранее в сафари-парке фиксировались случаи укусов животными посетителей. Так, летом 2018 года лев прокусил руку 46-летней туристке из Кирова. Зубков тогда утверждал, что она была в состоянии опьянения, что крайне раздражающе действует на хищников.