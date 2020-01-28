Созданные в регионах по опыту фонда "Талант и успех" центры будут обмениваться опытом

СОЧИ, 28 января. /ТАСС/. Руководители региональных центров, созданных в субъектах РФ по опыту фонда "Талант и успех", подписали соглашение о сотрудничестве в ходе конференции "Путь к успеху: стратегия сопровождения молодых талантов", которая прошла во вторник в образовательном центре "Сириус". Соглашение подразумевает обмен опытом и формирование экосистемы работы с талантливыми ребятами, сообщается на официальном сайте образовательного центра.

"Соглашения о сотрудничестве подписали центры Республики Татарстан, Удмуртии, Пензенской, Ростовской, Ленинградской, Липецкой, Амурской и Кемеровской областей. Региональные центры планируют обмениваться опытом и практиками по формированию экосистемы работы с талантами, которая включает в себя поиск, выявление, поддержку, сопровождения и закрепление талантливых детей и молодежи в субъектах России", - говорится в сообщении.

Подписанное соглашение также подразумевает проведение совместных межрегиональных образовательных программ, обмен педагогами, кураторами, наработками ведущих региональных научных школ. Кроме того, регионы готовы делиться практиками, связанными с конкурсными процедурами по отбору участников образовательных программ, работой с родителями и развитием системы наставничества.

"У каждого субъекта уже есть свои успешные практики, и обмен ими поможет регионам усиливать друг друга", - приводятся в сообщении слова исполнительного директора Университета талантов Республики Татарстан Айдара Акмалова.

Следующим этапом реализации соглашения станет разработка его дорожной карты.