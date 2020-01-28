{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Созданные в регионах по опыту фонда "Талант и успех" центры будут обмениваться опытом

Соглашение предусматривает проведение совместных межрегиональных образовательных программ, обмен педагогами и кураторами

СОЧИ, 28 января. /ТАСС/. Руководители региональных центров, созданных в субъектах РФ по опыту фонда "Талант и успех", подписали соглашение о сотрудничестве в ходе конференции "Путь к успеху: стратегия сопровождения молодых талантов", которая прошла во вторник в образовательном центре "Сириус". Соглашение подразумевает обмен опытом и формирование экосистемы работы с талантливыми ребятами, сообщается на официальном сайте образовательного центра.

"Соглашения о сотрудничестве подписали центры Республики Татарстан, Удмуртии, Пензенской, Ростовской, Ленинградской, Липецкой, Амурской и Кемеровской областей. Региональные центры планируют обмениваться опытом и практиками по формированию экосистемы работы с талантами, которая включает в себя поиск, выявление, поддержку, сопровождения и закрепление талантливых детей и молодежи в субъектах России", - говорится в сообщении.

Подписанное соглашение также подразумевает проведение совместных межрегиональных образовательных программ, обмен педагогами, кураторами, наработками ведущих региональных научных школ. Кроме того, регионы готовы делиться практиками, связанными с конкурсными процедурами по отбору участников образовательных программ, работой с родителями и развитием системы наставничества.

"У каждого субъекта уже есть свои успешные практики, и обмен ими поможет регионам усиливать друг друга", - приводятся в сообщении слова исполнительного директора Университета талантов Республики Татарстан Айдара Акмалова.

Следующим этапом реализации соглашения станет разработка его дорожной карты.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Китайская вирусная пневмония
МИД Великобритании предостерег от поездок в Китай
Ведомство рекомендует осуществлять только самые необходимые поездки в КНР
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС