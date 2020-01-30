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Ялта и Ницца планируют обменяться делегациями к 60-летию установления побратимства

Российский и французский города являются побратимами с 1960 года

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 января. /ТАСС/. Ялта и Ницца намерены в 2020 году обменяться делегациями народных дипломатов в рамках празднования 60-летия установления побратимских связей между городами. Об этом сообщила в четверг пресс-служба администрации крымского города.

"В феврале этого года Ялта и Ницца будут отмечать 60 лет заключения побратимских отношений. Многие наши французские коллеги, к слову, признают Крым частью России, готовят мероприятия, и есть поручение главы Республики Крым Сергея Аксенова, чтобы делегация от нашего города приняла участие в этих мероприятиях", - приводятся в сообщении слова главы администрации города Ивана Имгрунта.

По его словам, также планируются ответные визиты делегаций Ниццы в Ялту. "Мы, безусловно, будем развивать наши международные связи", - добавил Имгрунт.

У Ялты несколько десятков городов-побратимов и городов-партнеров в разных странах. Побратимом Ниццы российский город является с 1960 года.

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