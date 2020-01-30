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Китайская вирусная пневмония

В Шанхае задержали мужчину за публикацию ложных данных о числе смертей из-за коронавируса

42-летний мужчина разместил в WeChat сообщение о том, что из-за коронавируса в Шанхае уже умерли 40 человек

ШАНХАЙ, 30 января. /ТАСС/. Полиция Шанхая задержала мужчину на пять суток за распространение ложной информации о десятках смертей в городе от пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа. Об этом сообщает в четверг местный информационный ресурс SHINE со ссылкой на городское Управление общественной безопасности.

Работающий в финансовой сфере 42-летний житель Шанхая по фамилии Сюй разместил 23 января в одной из групп в мессенджере WeChat сообщение о том, что из-за коронавируса в мегаполисе уже умерли 40 человек, а также завысил общее число инфицированных. Мужчину задержали в среду. В ходе допроса он признался, что сфабриковал информацию.

Согласно последним официальным данным от городского Комитета по делам гигиены и здравоохранения, в Шанхае зарегистрировано 112 случаев инфицирования коронавирусом, один из которых завершился летальным исходом. Под наблюдением врачей до подтверждения результатов анализов находятся еще порядка 199 человек.

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