Степашин сообщил, что Медведев останется главой попечительского совета Ассоциации юристов

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Сопредседатель общероссийской общественной организации "Ассоциация юристов России" Сергей Степашин сообщил в четверг, что бывший премьер-министр РФ Дмитрий Медведев останется руководителем попечительского совета организации.

Правительство Медведева 15 января подало в отставку в связи с преобразованиями, предложенными президентом в послании Федеральному собранию. 16 января президент Владимир Путин своим указом ввел должность зампреда Совбеза РФ и назначил на этот пост Медведева.

"Хотел бы вас проинформировать, что на следующий день после отставки Дмитрия Анатольевича Медведева [с должности председателя правительства РФ] я с ним разговаривал. Попросил от нашего имени остаться руководителем попечительского совета Ассоциации юристов России", - сказал Степашин в ходе совместного заседания президиума и правления Ассоциации юристов России в четверг.

По его словам, Медведев "с удовольствием это предложение воспринял, просил передать огромное спасибо за совместную работу".

Медведев является руководителем попечительского совета Ассоциации юристов России с 2007 года. В частности, в состав совета входят президент ПАО "Лукойл" Вагит Алекперов, гендиректор РЖД Олег Белозеров, глава Сбербанка Герман Греф, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас и уполномоченный по защите прав предпринимателей РФ Борис Титов.