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Новый КоАП предусматривает штраф за нарушение порядка назначения лекарств

Размер штрафа может составить от 3 тыс. до 5 тыс. рублей

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Новый Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) предусматривает штраф за нарушение порядка назначения и выписывания лекарств в размере от 3 тыс. до 5 тыс. рублей. Об этом говорится в проекте кодекса, опубликованном Минюстом на портале проектов нормативных правовых актов в четверг.

"Нарушение медицинским работником утвержденного уполномоченным федеральным органом исполнительной власти порядка назначения и выписывания лекарственных препаратов при оказании медицинской помощи в осуществляющих медицинскую помощь организациях и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими медицинскую деятельность, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния влечет наложение административного штрафа в размере от 3 тыс. до 5 тыс. рублей", - сказано в тексте проекта.

Ранее Министерство юстиции России обнародовало проект нового Кодекса об административных правонарушениях. Документ предполагает сокращение числа административных правонарушений, после вступления в силу нового варианта кодекса дела об административных правонарушениях, которые в нем не предусмотрены, должны быть прекращены.

Также с 1 января 2021 года не подлежат исполнению уже вынесенные решения о привлечении к административной ответственности за те правонарушения, которые не были включены в новый вариант КоАП, говорится в опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов законопроекте о введении в действие нового КоАП.

Регионы должны будут привести местный КоАП в соответствие с новым федеральным до 1 января 2022 года. Кроме того, изменения в будущий КоАП и Процессуальный кодекс об административных правонарушениях могут вноситься лишь при наличии отзывов правительства РФ.

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Россия
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