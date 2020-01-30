Подросткам могут ограничить досуг за правонарушения

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Подростки за правонарушения могут подвергаться мерам воспитательного воздействия - ограничению досуга. Об этом говорится в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях РФ, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Статья 5.5 "Применение мер воспитательного воздействия к несовершеннолетним" предусматривает ограничение досуга или установление особых требований к его поведению.

"Ограничение досуга и установление особых требований к поведению несовершеннолетнего могут предусматривать запрет посещения определенных мест, использования определенных форм досуга, ограничение пребывания вне дома после определенного времени суток, выезда в другие местности без разрешения специализированного органа и иные ограничения досуга и особые требования к поведению несовершеннолетнего", - поясняется в проекте КоАП.

Согласно статье, подросток может быть передан под надзор родителей либо специализированного органа, который будет контролировать его поведение. Также на несовершеннолетнего может быть наложена обязанность по возмещению вреда с учетом его имущественного положения и наличия у него необходимых трудовых навыков. Данные меры воспитательного воздействия подростку может назначить суд или должностное лицо. При этом ему может быть назначено одновременно несколько таких мер на срок не менее одного месяца и не более трех месяцев.

Административные наказания подростков

Статья 5.2 нового КоАП предусматривает пять видом административных наказаний для несовершеннолетних: предупреждение, административный штраф, лишение специального права, предоставленного физическому лицу, административный запрет на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований и обязательные работы. При этом штраф назначается за совершение грубого административного правонарушения при наличии у подростка самостоятельного заработка и не может превышать пяти тысяч рублей, а обязательные работы не могут превышать 30 часов и отбываются не более двух часов в день. Кроме того, виды обязательных работ, для выполнения которых требуются специальные навыки или познания, не могут быть назначены несовершеннолетним.

По статье 5.4 подросток может быть освобожден от административного наказания за негрубое нарушение с объявлением ему устного замечания или если его исправление может быть достигнуто с помощью мер воспитательного воздействия. Освобождение от наказания также предполагает проведение в отношении подростков индивидуальной профилактической работы. Уклонение от мер воспитательного воздействия является основанием для назначения подростку административного наказания.