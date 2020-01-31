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В Мурманской области запретили продажу никотиновых смесей несовершеннолетним

Штраф для юридических лиц составит до 150 тыс. рублей

ТАСС, 31 января. Депутаты Думы Мурманской области единогласно поддержали законопроект о запрете продажи бестабачных никотиновых смесей несовершеннолетним. Об этом в четверг в своем Instagram сообщил губернатор региона Андрей Чибис.

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Продажа всей никотиносодержащей продукции детям в Заполярье ЗАПРЕЩЕНА. Больше никаких снюсов и пэков — это закон Мурманской области! ⠀ Спасибо областной думе за единогласную поддержку и твёрдую гражданскую позицию. ⠀ Большинство продавцов и так добровольно отказались от продажи этой дряни, спасибо вам и уважение. Нерадивых коммерсантов будем проверять на рейдах. Мы также увеличили штрафы за продажу отравы детям — юрлица заплатят от 100 до 150 тысяч. ⠀ #НаСевереЖить

Публикация от Andrey Chibis (@chibis.andrey)

"Продажа всей никотинсодержащей продукции детям в Заполярье запрещена. Больше никаких снюсов и пэков - это закон Мурманской области!" - говорится в сообщении.

Законопроект в областной парламент внес губернатор в начале прошедшей недели, попросив депутатов как можно скорее рассмотреть его предложение. В четверг документ приняли в первом и окончательном чтении, сообщается на сайте мурманской думы. По словам Чибиса, большинство продавцов еще до введения запрета отказались от продажи никотиновых смесей - так называемых снюсов. Выявлять нарушителей нового закона в регионе планируют во время рейдов.

Согласно новым правилам, административное наказание за продажу никотинсодержащей продукции несовершеннолетним вводится в виде штрафа. Для юридических лиц его размер составит от 100 до 150 тысяч рублей.

В 2019 году занимавший в то время пост премьер-министра РФ Дмитрий Медведев поручил МВД РФ пресечь незаконное распространение некурительной никотинсодержащей продукции вне торговых точек, в том числе в интернете. Оптовая и розничная торговля насваем и снюсом в России запрещена, однако, по данным Роспотребнадзора, некоторые предприниматели пытаются продавать их аналоги для жевания или рассасывания в виде конфет, леденцов, где табак заменен на никотин; неофициально их также называют снюсами, при этом их оборот никак не регулируется федеральным законодательством.

Употребление такой продукции создает угрозу жизни и здоровью, в особенности детей и молодежи, отмечают в Роспотребнадзоре. Власти многих российских регионов отреагировали на рост популярности снюсов среди детей и подростков вводом ограничительных мер.

Теги
РоссияМурманская областьЧибис, Андрей Владимирович
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