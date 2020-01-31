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Регулятор отклонил жалобу принца Гарри на таблоид за критику фото с дикими животными

Регулятор не посчитал, что материал был написан с целью создать неверное впечатление о принце Гарри

ТАСС, 31 января. Британская организация по стандартам работы независимой прессы (IPSO) в четверг отклонила жалобу принца Гарри на газету The Mail on Sunday за статью, критикующую его за фото диких животных Африки, которые он опубликовал на свой странице в Instagram. Об этом сообщается в заявлении, размещенном на официальном сайте организации.

Принц Гарри подал жалобу на опубликованный в апреле 2019 года материал газеты под названием "Под транквилизаторами и связанные... Что не рассказал принц Гарри о тех впечатляющих фотографиях дикой природы". Издание обвинило принца, что он не рассказал об условиях, в которых содержатся животные, запечатленные на фотографиях. К примеру, принц обрезал фотографию с дикими слонами таким образом, чтобы не было видно веревки, которой они были привязаны. Британский принц отверг обвинения издания, утверждая, что статья намеренно вводила в заблуждение читателей, будто он скрывал информацию об условиях содержания животных, хотя обрезал фотографию лишь для того, чтобы она соответствовала требованиям соцсети к формату снимков.

Регулятор не посчитал, что материал был написан с целью создать неверное впечатление о принце Гарри, в связи с чем отклонил соответствующую жалобу.

Это не единственный случай спора британского принца со средствами массовой информации. 1 октября жена принца Гарри Меган Маркл подала в суд на The Mail on Sunday, опубликовавший личное письмо, которое она отправила своему отцу. Герцогиня Сассекская обвиняет газету в недобросовестном использовании личной информации и нарушении британского закона об авторском праве. Публикация этого письма стала очередным витком давно тянущегося скандала вокруг отношений герцогини с отцом, не присутствовавшим на ее свадьбе, которая состоялась 19 мая минувшего года. В пятистраничном послании отцу Маркл просит его прекратить лгать в попытке заработать деньги на сенсационных заявлениях. 4 октября британский принц Гарри подал в суд на таблоиды The Sun и Daily Mirror, обвинив их сотрудников в незаконном получении доступа к сообщениям голосовой почты.

Теги
ВеликобританияГарри, герцог Сассекский
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