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За выгул опасных собак без намордника введут штраф до 5 тыс. рублей

В проект КоАП также введена статья "Уничтожение (разорение) муравейников, гнезд, нор или других мест обитания животных", за которую предполагается штраф до 1500 рублей

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Новый Кодекс об административных правонарушениях, разработанный Минюстом, введет ответственность за выгул потенциально опасных собак без намордников. Это следует из проекта КоАП, размещенного на интернет-портале проектов нормативных правовых актов.

Статья "Выгул потенциально опасных собак без намордника и поводка в общественных местах в нарушение установленных правил" включена в главу "Административные правонарушения, посягающие на правопорядок в общественных местах"

За это правонарушение в новом кодексе предусмотрено наказание в виде административного штрафа в размере от 3 тыс. до 5 тыс. рублей.

В проект КоАП также введена статья "Уничтожение (разорение) муравейников, гнезд, нор или других мест обитания животных". Она будет предусматривать наказание в виде предупреждение или административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи пятисот рублей.

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