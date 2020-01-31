Reuters: эвакуированный из Уханя американец пытался сбежать с военной базы в Калифорнии

НЬЮ-ЙОРК, 31 января. /ТАСС/. Один из граждан США, доставленных самолетом из города Уханя в штат Калифорния, пытался самовольно покинуть базу ВВС Марч, где ему надлежало проходить дополнительные обследования еще 14 дней. Об этом сообщило в четверг агентство Reuters со ссылкой на местных сотрудников Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США.

По их данным, беглец помещен в карантин принудительно. Американец пытался покинуть базу ВВС в ночь на четверг - всего через несколько часов после прибытия из Уханя.

Как информировали ЦКПЗ, симптомы пневмонии, вызванной новым коронавирусом 2019-nCoV, у прилетевшей из Китая группы американцев не выявлены. Центры информировали, что речь идет о 210 гражданах США. Агентство Reuters, однако, называет цифру 195 человек. Как информировал заместитель директора ЦКПЗ Крис Браден, они останутся на базе на 72 часа для прохождения диагностики. Решения об их принудительной изоляции нет, однако эвакуированные из Уханя обязаны следовать рекомендациям ЦКПЗ и проходить обследование еще 14 дней до завершения инкубационного периода.

ЦКПЗ подтвердили в США пять случаев заражения коронавирусом на территории четырех штатов: Аризона, Вашингтон, Иллинойс и Калифорния. Все пятеро заболевших посещали Ухань, где зафиксирована вспышка пневмонии нового типа.

31 декабря 2019 года Китай уведомил Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о пневмонии неизвестного типа в Ухане - крупном торгово-промышленном центре с населением более 11 млн человек. 7 января удалось установить возбудитель болезни - коронавирус 2019-nCoV. Заболевание выявлено еще в 18 странах. ВОЗ признала вспышку в КНР чрезвычайной ситуацией международного масштаба.