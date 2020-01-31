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"Известия": РПЦ выступила против ужесточения контроля над религиозными НКО

Русская православная церковь считает, что реализация положений законопроекта "О государственном надзоре и муниципальном контроле" может повлечь нарушение прав верующих

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил письмо на имя спикера Госдумы Вячеслава Володина, в котором выступил против ужесточения проверок религиозных некоммерческих организаций (НКО) в рамках реализации механизма "регуляторной гильотины" и попросил сохранить нынешнюю форму контроля. Об этом в пятницу сообщает издание "Известия" со ссылкой на копию письма.

По информации издания, в настоящее время проверки религиозных НКО ведутся в рамках закона "О свободе совести и религиозных организациях" и "О некоммерческих организациях". РПЦ просит сохранить нынешнюю форму контроля, так как реализация ключевых положений законопроекта "О государственном надзоре и муниципальном контроле" может повлечь нарушение прав верующих.

Как пояснил изданию глава комитета Госдумы по вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов, в законопроект уже готовятся поправки, которые выведут религиозные организации из-под действия законопроекта. Это позволит сохранить надзорную деятельность, которая уже отлажена и отработана, в профильном законодательстве. По словам Гаврилова, поправки одобрены представителями всех конфессий.

В Министерстве экономического развития РФ, которое разработало проект закона "О государственном надзоре и муниципальном контроле", поддержали позицию комитета Госдумы по регулированию религиозных НКО.

О законопроекте

Проект федерального закона о государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле разработан Минэкономразвития в рамках реализации плана мероприятий по реализации механизма "регуляторной гильотины" - отмены неактуальных требований для бизнеса. В законопроекте предлагается ввести новые виды контроля - контрольную закупку, выездные обследования, рейд, но главными будут профилактические меры - например, рекомендации. Ключевым показателем эффективности проверок будет количество устраненных рисков, а не проведенных проверок и выявленных нарушений.

Реформа контрольно-надзорной деятельности, которая получила неофициальное название "регуляторная гильотина", предполагает отмену с 2021 года всех надзорных требований к бизнесу, которые к этому моменту не были пересмотрены и актуализированы.

В рамках "регуляторной гильотины" все требования к предпринимателям будут вноситься в публичный реестр и пересматриваться на предмет обоснованности как минимум раз в пять лет. Для реализации реформы правительство РФ разрабатывает соответствующие законопроекты. Также под "гильотину" попадут законы и постановления, принятые в самые первые годы советской власти и продолжавшие действовать до настоящего времени.

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичРоссияКирилл (патриарх)
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