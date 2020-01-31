Кремль не имеет позиции по депутатской инициативе обеспечить горячим питанием студентов

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил журналистам, что в Кремле нет позиции в отношении инициативы депутата Госдумы Василия Власова, предложившего обеспечить студентов-очников бесплатным горячим питанием.

"Нет никакой позиции. Все-таки, когда мы говорим о школьниках, мы говорим о детях, о несовершеннолетних. Студенты, как правило, - это совершеннолетние, уже взрослые люди", - сказал Песков.

Пресс-секретарь главы государства уточнил, что в Кремле "особо не знакомы с подобной инициативой, с ее деталями".