{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Кремль не имеет позиции по депутатской инициативе обеспечить горячим питанием студентов

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что, как правило, студенты - уже взрослые люди

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил журналистам, что в Кремле нет позиции в отношении инициативы депутата Госдумы Василия Власова, предложившего обеспечить студентов-очников бесплатным горячим питанием.

"Нет никакой позиции. Все-таки, когда мы говорим о школьниках, мы говорим о детях, о несовершеннолетних. Студенты, как правило, - это совершеннолетние, уже взрослые люди", - сказал Песков.

Пресс-секретарь главы государства уточнил, что в Кремле "особо не знакомы с подобной инициативой, с ее деталями".

Теги
РоссияПесков, Дмитрий СергеевичВласов, Василий Максимович
Реклама на ТАСС
75-летие Победы
Международный бронепробег "Дорога мужества" в честь 75-летия Победы пройдет в РФ в июле
Его участниками станут военно-патриотические организации и военные музеи из России, Белоруссии и Казахстана
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС