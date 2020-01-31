Экс-подозреваемый в двойном убийстве в Оренбурге требует 1 млн рублей компенсации

ОРЕНБУРГ, 31 января. /ТАСС/. Житель Абдулинского городского округа Оренбургской области Рамин Шахмаров требует от государства компенсацию в размере 1 млн рублей за незаконное уголовное преследование по подозрению в убийстве предпринимателя и его сына, не согласившись с присужденной ранее выплатой в 100 тыс. рублей. Об этом ТАСС рассказала его представитель, юрист организации "Комитет против пыток" Альбина Мударисова.

Ранее ТАСС сообщал об убийстве предпринимателя и его семилетнего сына в Оренбурге, которое произошло в январе 2018 года. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело в центральный аппарат ведомства. После информации о задержании по этому делу троих подозреваемых жителей Оренбуржья официальных сообщений о ходе следствия не было. По данным Мударисовой, через неделю после ареста их отпустили из-под стражи из-за отсутствия доказательств вины.

"Наш иск о возмещении ущерба и компенсации морального вреда за незаконное уголовное преследование Ленинский районный суд 26 декабря удовлетворил частично, сократив размер выплаты до 100 тыс. рублей. Мы не согласны с таким решением и подали апелляцию. Наши требования - компенсация в размере одного миллиона рублей", - сказала Мударисова.

Юрист также сообщила о намерении еще двух арестованных в марте 2018 года по подозрению в убийстве подать аналогичные иски. По данным Мударисовой, все трое экс-фигурантов дела говорят об избиениях во время допросов, правозащитники намерены добиться возбуждения уголовного дела по этим фактам. Она также добавила, что 20 января 2020 года принято решение о возобновлении проверки по заявлениям Шахмарова, Шыхалиева и Гулиева с жалобами на пытки.