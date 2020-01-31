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Главврача нижегородской больницы отстранили из-за ситуации с лекарствами от болезни Фабри

Из-за его халатности умер мужчина, страдавший редкой наследственной патологией

ТАСС, 31 января. Главного врача Сосновской центральной районной больницы Нижегородской области и начальника отдела регионального Минздрава отстранили от работы из-за ситуации с обеспечением семьи с редкой генетической патологией - болезнью Фарби - необходимыми лекарствами. Об этом сообщил ТАСС замгубернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев.

В январе в Сосновском районе умер 52-летний мужчина, страдавший редкой наследственной патологией - болезнью Фабри, которая вызывает сбой в работе почек, сердечно-сосудистой системы, глазные патологии и высыпания на коже. В его семье еще восемь человек страдают этим заболеванием, однако с 2017 года они не могли получить необходимые лекарства, поставка которых осуществляется за счет регионального бюджета, так как, по предварительным данным, в больнице не ставили им соответствующий диагноз. По данному факту следователи возбудили уголовное дело о халатности.

"На сегодняшний день по данному факту проводится служебная проверка. Ее сроки продлены, потому что мы разбираемся тщательно. От должности отстранены главный врач Сосновской ЦРБ и начальник отдела обеспечения лекарственными препаратами регионального Минздрава. По итогам проверки будут сделаны выводы и приняты необходимые меры", - отметил Гнеушев, добавив, что власти готовы оказать следствию необходимую помощь.

По данным пресс-службы правительства Нижегородской области, лекарство для семьи с болезнью Фабри были закуплены и доставлены в больницу. С 27 января больным была сделана первая инъекция препарата.

Теги
РоссияНижегородская область
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