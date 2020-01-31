Средняя зарплата в Дагестане за 11 месяцев 2019 года выросла почти на 7%

МАХАЧКАЛА, 31 января. /ТАСС/. Средняя заработная плата в Дагестане с января по ноябрь 2019 года выросла на 6,9% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, сообщается в пятницу на сайте Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по республике.

"Среднемесячная номинальная заработная плата за январь-ноябрь 2019 года составила 26228,1 рубля и по сравнению с соответствующим периодом 2018 года увеличилась на 6,9%. Реальная заработная плата за этот же период с соответствующим периодом 2018 года увеличилась на 2,2%", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в январе-ноябре прошлого года среднемесячная зарплата работников в сфере научных исследований и разработок составила 34820 рублей (132,8% к среднереспубликанской зарплате), работников деятельности здравоохранения - 27560 рублей (105,1%), работников образования - 20887,1 рубля (79,6%).

Согласно статистике, общая сумма просроченной задолженности по заработной плате на предприятиях и в организациях республики на 1 января 2020 года уменьшилась по сравнению с началом декабря 2019 года на 2,3% и составила 19 млн 236 тыс. рублей. При этом задолженность по заработной плате из-за отсутствия собственных средств предприятий и организаций за декабрь 2019 года уменьшилась на 459 тыс. рублей (на 2,3%). На 1 января 2020 года она составила 19 млн 236 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что средняя заработная плата в Дагестане за восемь месяцев 2019 года выросла на 7,1% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. В министерстве труда и социального развития республики сообщали, что среднемесячная заработная плата в Дагестане в 2018 году выросла на 13% и составила около 25 тыс. рублей.