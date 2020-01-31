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Тамбовские депутаты запретили продажу снюсов несовершеннолетним

Нарушившим запрет грозят штрафы от 500 до 50 тыс. рублей

ТАМБОВ, 31 января. /ТАСС/. Депутаты Тамбовской областной думы во втором и окончательном чтении приняли закон о запрете продажи никотиносодержащей продукции несовершеннолетним, сообщила в пятницу пресс-служба облдумы.

"Депутаты единогласно приняли во втором и окончательном чтении закон об ограничении продажи электронных сигарет и бестабачной никотиносодержащей продукции среди несовершеннолетних. Речь, в частности, идет о синтетическом никотине, спрятанном в конфетах и жвачках", - говорится в сообщении.

Продавцам, нарушившим запрет, грозят штрафы от 500 до 50 тыс. рублей. При повторном нарушении сумма штрафа будет увеличена в два раза. "Это делается в целях защиты здоровья несовершеннолетних детей и предупреждения возможности причинения вреда их здоровью", - подчеркнули в облдуме.

Закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования, сейчас его текст направлен на подпись главе региона. Аналогичные запреты ранее были установлены в ряде других регионов России.

Снюс - вид бездымного табака, он запрещен в России с 2015 года, однако сейчас среди детей и подростков активно распространяются пакетики или пастилки без табака, но пропитанные никотином, неофициально их также называют снюсами.

Теги
РоссияТамбовская область
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