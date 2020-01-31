Вологодский культурный экспресс "Дорогами Победы" проедет по всей области ко Дню Победы

ТАСС, 31 января. Лучшие творческие коллективы Вологодской области с февраля по июнь в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне проедут по всей территории области с новыми постановками. Об этом ТАСС в пятницу сообщил губернатор Олег Кувшинников.

"Оргкомитет по подготовке к празднованию 75-летия Победы принял решение, чтобы в каждом муниципальном образовании были проведены массовые мероприятия. С 19 февраля мы запускаем проект губернатора "Культурный экспресс: "Дорогами Победы". Все лучшие государственные ансамбли и творческие коллективы, театры с февраля по июнь поедут по всем муниципалитетам с новыми постановками, посвященными Победе. Лучшие постановки покажем жителям даже отдаленных деревень", - сказал губернатор.

По информации правительства области, состоится 185 мероприятий, постановки планируется показать более 30 тыс. зрителей. Участниками экспресса станут Вологодский драматический театр, Театр для детей и молодежи, театр кукол "Теремок", Вологодская филармония, Центр народной культуры, Вологодский областной колледж искусств, Череповецкое училище искусств и художественных ремесел, Хор ветеранов войны и труда имени Чибисова. Вологодская областная картинная галерея представит передвижные выставки.

Первый выезд экспресса состоится 19 февраля. В "Нелазском социально-культурном объединении" Череповецкого района выступит Вологодский драматический театр со спектаклем "Саня, Ваня, с ними Римас". Заключительный выезд участников проекта состоится 24 июня. В этот день в Белозерском районе пройдут кинопоказы, организованные Центром народной культуры.

Память поколений

Как отметил губернатор, в Вологодской области создана также электронная книга памяти, в которую включены все, кто ушел на фронт. Она размещена на сайте правительства Вологодской области с различными, справками, фотографиями и официальными документами тех лет. Проведен также полный реестр всех захоронений и мемориалов в области (их 90), где захоронены 15 тыс. человек. Реестр также размещен на сайте областного правительства.

Кроме того, половину средств проекта "Народный бюджет" решено направлять на восстановление мемориальных комплексов. Эта работа была начата в прошлом году и будет продолжена в этом. Непосредственно в дни празднования будет организован парад военной техники от крупных воинских соединений, расположенных на территории области, рассказал губернатор.

"Вся страна готовится к этому юбилею, для нас это главный праздник. У меня воевали оба деда. Прошли всю войну, вернулись с ранениями, у обоих Орден Красной Звезды и другие многочисленные награды. Для меня Победа - это не только подвиг наших отцов и дедов, это прежде всего память поколений", - заключил Кувшинников.