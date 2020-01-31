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Обрушение СКК в Петербурге

Власти Петербурга помогут семье погибшего при обрушении СКК

Глава города выразил соболезнования близким рабочего

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 января. /ТАСС/. Губернатор Петербурга Александр Беглов поставил задачу помочь семье рабочего, погибшего во время обрушения при демонтаже спортивно-концертного комплекса (СКК) "Петербургский". Об этом сообщается на его официальной станице в соцсети "ВКонтакте".

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"Выражаю соболезнования близким рабочего, сорвавшегося при обрушении. Поставил задачу помочь семье погибшего", - сказано в сообщении.

По данным ГУ МЧС по городу, площадь обрушения кровли СКК "Петербургский", предположительно, составила 25-28 тыс. кв. м. Произошло обрушение 80% конструкций стен и кровли. Проверку по факту ЧП проводит ГСУ СК РФ по Петербургу. Как сообщала пресс-служба "СКА-Арена", в пятницу работники компании начали демонтаж аварийной кровли комплекса (мембраны). По плану производства работ, должны были быть перерезаны 112 вант, которые крепят крышу к железобетонному кольцу.

В интернете появилось видео произошедшего, снятое сверху в момент обрушения. На нем видно, как строитель производит работы на краю кровли. Здание начинает рушиться, и он бросается к люльке подъемника, в котором находится его коллега, не добегает буквально несколько метров и падает вместе с конструкцией. Как сообщил ранее глава ГУ МЧС по Петербургу Алексей Аникин, тело рабочего обнаружено при разборе завалов.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургОбрушение СКК в Петербурге
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